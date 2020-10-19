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Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk bakın kimlerle akraba çıktı! Her ikisi de ünlü oyuncu...

Rol aldığı dizilerle tanınan 40 yaşındaki oyuncu Caner Cindoruk şimdilerde Sadakatsiz dizisiyle adından söz ettiriyor. Cansu Dere'yle baş rolünü üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Volkan karakterine hayat veren Caner Cindoruk'un amcası ve kardeşi de oyuncu çıktı. Bakın o isimler kimler. İşte başta Caner Cindoruk olmak üzere ünlülerin şaşırtan akrabalıkları.

19.10.2020 13:13 - Son Güncelleme: 19.10.2020 13:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





