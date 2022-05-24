Sadakatsiz’in Selçuk'u Tarık Emir Tekin’in babası bakın kim! Duyan inanamadı! Annesini herkes tanıyordu babası ikisinden de ünlü çıktı
Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin'in babası bakın kim! Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz dizisi, bu akşam final bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizide Selçuk karakterini canlandıran ve sergilediği performansla dikkat çeken Tarık Emir Tekin'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Son bölümün ardından gündeme gelen Tarık EmiR Tekin'in özellikle ailesi merak konusu oldu. Şevval Sam'ın oğlu olan ünlü oyuncu hakkında en çok "Tarık Emin Tekin'in babası kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Tarık Emin'in kendisinden de ünlü olan babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Tarık Emir Tekin'in babası kimmiş...
24.05.2022 23:58 - Son Güncelleme: 25.05.2022 00:00
Sadakatsiz dizisi final bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Dizide Selçuk karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin ise son bölümün ardından gündem oldu.
Birçok internet kullanıcısı, Tarık Emir Tekin'in hayatını merak edip araştırmaya başladı. Şevval Sam'ın oğlu olan Tekin'in özellikle babası merak edildi.