Sadakatsiz'in saç baş yolduran Derin'i öpücük attı sosyal medya yıkıldı! Beğeni üstüne beğeni alan Melis Sezen meğer...
Sadakatsiz'in saç baş yolduran Derin'i öpücük attı sosyal medya yıkıldı! Beğeni üstüne beğeni alan Melis Sezen Instagram paylaşımları ile gündemden düşmüyor. Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen dizide her ne kadar izleyiciyi çileden çıkarsa da gerçek hayatta bir hayli seviliyor. Başarılı oyuncunun paylaşımlarını görenler ise yaşını merak ediyor. İşte herkesi şaşırtan Melis Sezen'in yaşı...
17.11.2021 16:37
- Son Güncelleme: 17.11.2021 16:37
Sadakatsiz'in saç baş yolduran Derin'i öpücük attı sosyal medya yıkıldı! Beğeni üstüne beğeni alan Melis Sezen'in yaşı merak ediliyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve son olarak bu paylaşımla takipçilerinin karşısına çıkan Melis Sezen'in özel hayatı merak ediliyor.
Annesinin yüreklendirmesi, onun bu mesleği seçmesinde baya bir etkiliymiş. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde 1 yıl boyunca oyunculuk eğitimi alan Melis Sezen, aynı zamanda 12 yaşından beri drama dersleri de alıyor. İlk tiyatro denemesi de Silivri'de bir tiyatro ekibiyle oynadığı Cümbüş-ü Hospital oyunu olmuş.