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Haberler Magazin Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’den bralet pozu! Hem dans etti hem fırsatı buldu paylaştı! En cesur haliyle...

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’den bralet pozu! Hem dans etti hem fırsatı buldu paylaştı! En cesur haliyle...

Kadrosunda Cansu Dere, Gözde Seda Altuner, Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Dizi setinde hazırlandığı anlarda çektiği minik bir videoyuInstagram hesabında yayınladı. Sezen'in iddialı halleri dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. İşte Melis Sezen'in sosyal medyayı sallayan o videosu.

04.03.2022 16:04 - Son Güncelleme: 04.03.2022 16:05
Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’den bralet pozu! Hem dans etti hem fırsatı buldu paylaştı! En cesur haliyle...

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’den bralet pozu! Hem dans etti hem fırsatı buldu paylaştı! En cesur haliyle...

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, sette hazırlanırken çektiği bir videoyu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’den bralet pozu! Hem dans etti hem fırsatı buldu paylaştı! En cesur haliyle...

O videoyu Instagram hesabında yayınlayan Sezen'in paylaşımı, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’den bralet pozu! Hem dans etti hem fırsatı buldu paylaştı! En cesur haliyle...

Birçok sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yorum yaparak ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’den bralet pozu! Hem dans etti hem fırsatı buldu paylaştı! En cesur haliyle...

Sezen'in paylaşımına şu yorumlar yapıldı: "Çok güzelsin", "Bayılıyorum bu kadına", "Yandı buralar! Bu ne güzellik"

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