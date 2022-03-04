Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’den bralet pozu! Hem dans etti hem fırsatı buldu paylaştı! En cesur haliyle...
Kadrosunda Cansu Dere, Gözde Seda Altuner, Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Dizi setinde hazırlandığı anlarda çektiği minik bir videoyuInstagram hesabında yayınladı. Sezen'in iddialı halleri dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. İşte Melis Sezen'in sosyal medyayı sallayan o videosu.
04.03.2022 16:04 - Son Güncelleme: 04.03.2022 16:05