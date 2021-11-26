Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen güneşlendi verdiği poz ortalığı salladı! Dekoltesiyle çok konuşulan Melis sosyal medyaya damga vurdu
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen güneşlendi verdiği poz ortalığı salladı! Başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle dekolteli paylaşımlarıyla çok konuşulan Sezen, son olarak güneşlendiği anlara ait bir karesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun paylaşımı, çok sayıda hayranı tarafından yoğun ilgi görerek adeta sosyal medyayı salladı. İşte Melis Sezen'in çok konuşulan o pozu...
26.11.2021 18:13
- Son Güncelleme: 26.11.2021 18:13
Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.