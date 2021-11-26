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Haberler Magazin Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen güneşlendi verdiği poz ortalığı salladı! Dekoltesiyle çok konuşulan Melis sosyal medyaya damga vurdu

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen güneşlendi verdiği poz ortalığı salladı! Dekoltesiyle çok konuşulan Melis sosyal medyaya damga vurdu

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen güneşlendi verdiği poz ortalığı salladı! Başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle dekolteli paylaşımlarıyla çok konuşulan Sezen, son olarak güneşlendiği anlara ait bir karesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun paylaşımı, çok sayıda hayranı tarafından yoğun ilgi görerek adeta sosyal medyayı salladı. İşte Melis Sezen'in çok konuşulan o pozu...

26.11.2021 18:13 - Son Güncelleme: 26.11.2021 18:13
Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen güneşlendi verdiği poz ortalığı salladı! Dekoltesiyle çok konuşulan Melis sosyal medyaya damga vurdu

Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen güneşlendi verdiği poz ortalığı salladı! Dekoltesiyle çok konuşulan Melis sosyal medyaya damga vurdu

Oyunculuğun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Sezen, Instagram hesabında yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen güneşlendi verdiği poz ortalığı salladı! Dekoltesiyle çok konuşulan Melis sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü oyuncu, güneşlendiği anlara ait bir karesini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen güneşlendi verdiği poz ortalığı salladı! Dekoltesiyle çok konuşulan Melis sosyal medyaya damga vurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği kare, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak adeta Instagram'a damga vurdu.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen güneşlendi verdiği poz ortalığı salladı! Dekoltesiyle çok konuşulan Melis sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü oyuncunun güneşlendiği anlara ait karesini gören hayranları, yorum yapmadan geçemedi ve Sezen'i iltifat yağmuruna tuttu.

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