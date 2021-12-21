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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen dekolteden vazgeçmiyor! Vücudunu saran elbisesi ile boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen dekolteden vazgeçmiyor! Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, geçen haftalarda katıldığı ödül töreninde tercih ettiği dekolteli kıyafetiyle uzun süre gündem olmuştu. Dekolteden vazgeçmeyen Sezen, bu kez vücudunu saran siyah elbisesiyle çok konuşuldu. Derin sırt dekoltesiyle objektif karşısına geçen oyuncu, sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Melis Sezen'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

21.12.2021 00:15 - Son Güncelleme: 21.12.2021 00:24
Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen dekolteden vazgeçmiyor! Vücudunu saran elbisesi ile boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen dekolteden vazgeçmiyor! Vücudunu saran elbisesi ile boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı

Ödül töreninde tercih ettiği dekolteli kıyafetiyle uzun süre gündem olan Sezen, bu kez vücudunu saran siyah elbisesiyle çok konuşuldu.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen dekolteden vazgeçmiyor! Vücudunu saran elbisesi ile boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı

Derin sırt dekoltesiyle objektif karşısına geçen oyuncu, iddialı kıyafetiyle paylaşım yapmayı ihmal etmedi ve sosyal medyayı salladı.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen dekolteden vazgeçmiyor! Vücudunu saran elbisesi ile boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı

Birçok sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen dekolteden vazgeçmiyor! Vücudunu saran elbisesi ile boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı

Melis Sezen için "Dekolteden asla vazgeçmiyor", "Yandı buralar Melis Hanım" yorumları yapıldı.

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