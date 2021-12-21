Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen dekolteden vazgeçmiyor! Vücudunu saran elbisesi ile boy gösterdi gören dönüp bir daha baktı
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen dekolteden vazgeçmiyor! Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, geçen haftalarda katıldığı ödül töreninde tercih ettiği dekolteli kıyafetiyle uzun süre gündem olmuştu. Dekolteden vazgeçmeyen Sezen, bu kez vücudunu saran siyah elbisesiyle çok konuşuldu. Derin sırt dekoltesiyle objektif karşısına geçen oyuncu, sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Melis Sezen'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
21.12.2021 00:15
- Son Güncelleme: 21.12.2021 00:24
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.