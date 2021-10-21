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Haberler Magazin Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen cesaretini konuşturdu! Yatak pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen cesaretini konuşturdu! Yatak pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, yatakta verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. En doğal halini filtre ve photoshop uygulamadan takipçilerinin beğenisine sunan Sezen, yatak pozuyla adeta cesaretini konuşturdu. İşte Melis Sezen'in sosyal medyayı yıkıp geçen o paylaşımı...

21.10.2021 22:15 - Son Güncelleme: 21.10.2021 22:15
Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen cesaretini konuşturdu! Yatak pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncu Melis Sezen, başrollerini Cansu Dere ile Caner Cindoruk'la paylaştığı Sadakatsiz dizisiyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen cesaretini konuşturdu! Yatak pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Sezen, son olarak Instagram'da yayınladığı yatak pozuyla gündeme geldi.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen cesaretini konuşturdu! Yatak pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, yatakta verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen cesaretini konuşturdu! Yatak pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı

En doğal halini filtre ve photoshop uygulamadan yayınlayan Sezen, makyajsız pozuyla adeta cesaretini konuşturdu.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen cesaretini konuşturdu! Yatak pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı

İşte başta Melis Sezen olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...

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