Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen cesaretini konuşturdu! Yatak pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı
Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, yatakta verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. En doğal halini filtre ve photoshop uygulamadan takipçilerinin beğenisine sunan Sezen, yatak pozuyla adeta cesaretini konuşturdu. İşte Melis Sezen'in sosyal medyayı yıkıp geçen o paylaşımı...
21.10.2021 22:15
- Son Güncelleme: 21.10.2021 22:15
Ünlü oyuncu Melis Sezen, başrollerini Cansu Dere ile Caner Cindoruk'la paylaştığı Sadakatsiz dizisiyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.