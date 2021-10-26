Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen banyodan paylaştı yer yerinden oynadı! Ortalık yandı kavruldu sadece göğüslerini kapattığı üstüyle...
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen banyodan paylaştı yer yerinden oynadı! Caner Cindoruk ve Cansu Dere ile başrolünü paylaştığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Melis Sezen, Instgram hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sadece göğüslerini kapattığı beyaz bistüyeri ile objektif karşısına geçen Sezen, banyoda verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma Melis Sezen'in rol arkadaşı Gözde Seda Altuner de kayıtsız kalmadı. İşte Melis Sezen'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
26.10.2021 22:58
- Son Güncelleme: 26.10.2021 22:58
Ünlü oyuncu Melis Sezen, başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Melis Sezen'in dizide Gönül karakteriyle annesini canlandıran tol arkadaşı Gözde Seda Altuner de paylaşıma kayıtsız kalmadı. Altuner, yorum kısmına bıraktığı emojilerle fotoğrafı beğendiğini dile getirdi.