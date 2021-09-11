Vav TV İzle
Haberler Magazin Sadakatsiz’in Derin’i ‘Ben bitti demeden bitemez’ dedi tatil pozunu paylaştı! Makyajsız Melis Sezen'i gören dönüp bir daha bakıyor

Sadakatsiz’in Derin’i ‘Ben bitti demeden bitemez’ dedi tatil pozunu paylaştı! Makyajsız Melis Sezen'i gören dönüp bir daha bakıyor

Sadakatsiz'in Derin'i 'Ben bitti demeden bitemez' dedi tatil pozunu paylaştı! Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, sosyal medyada sıfır makyaj tatil pozunu paylaştı. En doğal halini takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, paylaşımına "Yaz bitmedi. Ben bitti demeden bitemez" notunu düştü. Sezen'in paylaşımı, kısa süre içinde gündem oldu. İşte Melis Sezen'in sıfır makyaj tatil pozu...

11.09.2021 19:50 - Son Güncelleme: 11.09.2021 19:50
Sadakatsiz’in Derin’i ‘Ben bitti demeden bitemez’ dedi tatil pozunu paylaştı! Makyajsız Melis Sezen’i gören dönüp bir daha bakıyor

Ünlü oyuncu Melis Sezen, başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sadakatsiz’in Derin’i ‘Ben bitti demeden bitemez’ dedi tatil pozunu paylaştı! Makyajsız Melis Sezen’i gören dönüp bir daha bakıyor

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Sezen, dikkat çeken pozlarına yenisini ekledi.

Sadakatsiz’in Derin’i ‘Ben bitti demeden bitemez’ dedi tatil pozunu paylaştı! Makyajsız Melis Sezen’i gören dönüp bir daha bakıyor

Ünlü oyuncu, Instagram'ın hikaye kısmında sıfır makyaj tatil pozunu "Yaz bitmedi. Ben bitti demeden bitemez" notuyla paylaştı.

Sadakatsiz’in Derin’i ‘Ben bitti demeden bitemez’ dedi tatil pozunu paylaştı! Makyajsız Melis Sezen’i gören dönüp bir daha bakıyor

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte başta Melis Sezen'in paylaşımı olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...

Sadakatsiz’in Derin’i ‘Ben bitti demeden bitemez’ dedi tatil pozunu paylaştı! Makyajsız Melis Sezen’i gören dönüp bir daha bakıyor

Demet Özdemir

SON DAKİKA