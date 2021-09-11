Sadakatsiz’in Derin’i ‘Ben bitti demeden bitemez’ dedi tatil pozunu paylaştı! Makyajsız Melis Sezen'i gören dönüp bir daha bakıyor
Sadakatsiz'in Derin'i 'Ben bitti demeden bitemez' dedi tatil pozunu paylaştı! Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, sosyal medyada sıfır makyaj tatil pozunu paylaştı. En doğal halini takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, paylaşımına "Yaz bitmedi. Ben bitti demeden bitemez" notunu düştü. Sezen'in paylaşımı, kısa süre içinde gündem oldu. İşte Melis Sezen'in sıfır makyaj tatil pozu...
11.09.2021 19:50
- Son Güncelleme: 11.09.2021 19:50
Ünlü oyuncu Melis Sezen, başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte başta Melis Sezen'in paylaşımı olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...