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Haberler Magazin Sadakatsiz'in deli fişeğiydi! Yakışıklı oyuncu Tarık Emir Tekin'in sevgilisi bakın kim çıktı! Şevval Sam'ın gelini meğer dünyaca ünlü o güzelmiş

Sadakatsiz'in deli fişeğiydi! Yakışıklı oyuncu Tarık Emir Tekin'in sevgilisi bakın kim çıktı! Şevval Sam'ın gelini meğer dünyaca ünlü o güzelmiş

Başrollerini Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Selçuk rolü ile karşımıza çıkan ve izleyiciye kısa sürede kendisini sevdiren yakışıklı oyuncu Tarık Emir Tekin dizi final yaptıktan sonra sessizliğe büründü. Yeni projesi merakla beklenirken sevgilisi ile tatile çıkan ünlü oyuncunun güzeller güzeli kız arkadaşı meğer dünyaca ünlü bir isimmiş. İşte tatil görüntüleri ve Sofia Katc hakkında bilgiler...

28.07.2022 22:36 - Son Güncelleme: 28.07.2022 22:36
Sadakatsiz’in deli fişeğiydi! Yakışıklı oyuncu Tarık Emir Tekin’in sevgilisi bakın kim çıktı! Şevval Sam’ın gelini meğer dünyaca ünlü o güzelmiş

Sadakatsiz dizisinin Selçuk'u Tarık Emir Tekin'in sevgilisi meğer dünyaca ünlü modelmiş. Çift son olarak Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.

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Sadakatsiz’in deli fişeğiydi! Yakışıklı oyuncu Tarık Emir Tekin’in sevgilisi bakın kim çıktı! Şevval Sam’ın gelini meğer dünyaca ünlü o güzelmiş

İlk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren ise Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan Sadakatsiz dizisi 60. bölümüyle final yaptı.

Sadakatsiz’in deli fişeğiydi! Yakışıklı oyuncu Tarık Emir Tekin’in sevgilisi bakın kim çıktı! Şevval Sam’ın gelini meğer dünyaca ünlü o güzelmiş

Büyük ses getiren dizide canlandırdığı Selçuk rolü ile yıldızı parlayan Tarık Emir Tekin, dizi final yapınca askere gitmişti.

Sadakatsiz’in deli fişeğiydi! Yakışıklı oyuncu Tarık Emir Tekin’in sevgilisi bakın kim çıktı! Şevval Sam’ın gelini meğer dünyaca ünlü o güzelmiş

Bir aylık bedelli askerlik sonrası terhis olur olmaz da soluğu kız arkadaşı Sofia Katc ile Yunan adası Santorini'de almıştı.

Sadakatsiz’in deli fişeğiydi! Yakışıklı oyuncu Tarık Emir Tekin’in sevgilisi bakın kim çıktı! Şevval Sam’ın gelini meğer dünyaca ünlü o güzelmiş

Sevgililer son olarak Bodrum'da görüntülendiler.

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