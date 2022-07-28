Sadakatsiz'in deli fişeğiydi! Yakışıklı oyuncu Tarık Emir Tekin'in sevgilisi bakın kim çıktı! Şevval Sam'ın gelini meğer dünyaca ünlü o güzelmiş
Başrollerini Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Selçuk rolü ile karşımıza çıkan ve izleyiciye kısa sürede kendisini sevdiren yakışıklı oyuncu Tarık Emir Tekin dizi final yaptıktan sonra sessizliğe büründü. Yeni projesi merakla beklenirken sevgilisi ile tatile çıkan ünlü oyuncunun güzeller güzeli kız arkadaşı meğer dünyaca ünlü bir isimmiş. İşte tatil görüntüleri ve Sofia Katc hakkında bilgiler...
28.07.2022 22:36 - Son Güncelleme: 28.07.2022 22:36
Sadakatsiz dizisinin Selçuk'u Tarık Emir Tekin'in sevgilisi meğer dünyaca ünlü modelmiş. Çift son olarak Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.
İlk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren ise Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan Sadakatsiz dizisi 60. bölümüyle final yaptı.
Büyük ses getiren dizide canlandırdığı Selçuk rolü ile yıldızı parlayan Tarık Emir Tekin, dizi final yapınca askere gitmişti.