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Haberler Magazin Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere'nin kucak pozu alev alev yaktı geçti! Dünyaca ünlü o isimle akılları baştan aldı kim der 41 yaşında

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere'nin kucak pozu alev alev yaktı geçti! Dünyaca ünlü o isimle akılları baştan aldı kim der 41 yaşında

Başrollerini Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cansu Dere bir dergiye verdiğ pozlarla ortalığı kasıp kavurdu. Cansu Dere, Dünya Eskrim Şampiyonu Miles Chamley &ndash; Watson ile poz verdi. Eskrimin Süpermen'i olarak da anılan Miles Chamley &ndash; Watson'la olan fotoğraflar yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Verdiği pozları Instagram sayfasında yayınlayan Cansu Dere'nin paylaşımı, kısa sürede beğeni rekoru kırdı. İşte Cansu Dere'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımları...

07.01.2022 16:58 - Son Güncelleme: 07.01.2022 16:58
Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’nin kucak pozu alev alev yaktı geçti! Dünyaca ünlü o isimle akılları baştan aldı kim der 41 yaşında

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cansu Dere, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’nin kucak pozu alev alev yaktı geçti! Dünyaca ünlü o isimle akılları baştan aldı kim der 41 yaşında

Ünlü oyuncu, bir dergi için Dünya Eskrim Şampiyonu Miles Chamley – Watson ile poz verdi.

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’nin kucak pozu alev alev yaktı geçti! Dünyaca ünlü o isimle akılları baştan aldı kim der 41 yaşında

Eskrimin Süpermen'i olarak da anılan Miles Chamley – Watson ve Cansu Dere'nin pozları sosyal medyayı yaktı geçti.

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’nin kucak pozu alev alev yaktı geçti! Dünyaca ünlü o isimle akılları baştan aldı kim der 41 yaşında

İkili bir süre önce ortak iş yapacaklarını duyurmuşlardı.

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’nin kucak pozu alev alev yaktı geçti! Dünyaca ünlü o isimle akılları baştan aldı kim der 41 yaşında

3 Aralık 1989 tarihinde İngiltere'de dünyaya gelen Miles Chamley-Watson, 11 kez Pan Amerikan takımı şampiyonu, 2019 takım dünya şampiyonu, 2013 bireysel dünya şampiyonu, iki kez Olimpiyat ve 2016 takım olimpiyat bronz madalyası sahibidir.

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