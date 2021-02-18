Sadakatsiz'in Ali’si Alp Akar bakın kim çıktı! Meğer Kenan İmirzalıoğlu'nun...

14 yaşında olan Sadakatsiz'in Ali'si Alp Akar sergilediği güçlü oyunculukla dikkat çekiyor. Ali karakteri ile sosyal medya gündeminden düşmeyen Alp Akar'ın, Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı efsane diziler arasında yer alan Ezel'de, Cengiz karakterinin kardeşi olarak yer aldığını biliyor muydunuz? Bu detayı hatırlayan çok az kişi var. İşte bir dönem Ezel'in çocuk oyuncusu olan Alp Akar'ın o dönem ki halleri...

18.02.2021 09:41 - Son Güncelleme: 18.02.2021 09:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





