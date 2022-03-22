Sadakatsiz’de öyle bir veda geliyor ki içleri yakıp geçecek! Diziyi darmaduman edecek günler yaklaşırken gemileri yakan yakana! Bu kez Melis Sezen...

Kanal D ekranlarının çarşamba akşamları heyecanla takip edilen dizisi Sadakatsiz'de ayrılıklar peş peşe gelmeye devam ediyor. Özellikle son zamanlarda Melis Sezen'in Sadakatsiz'e veda edeceği, senaryo gereği Derin karakterinin öleceği konuşuluyordu. Yayınlanan son fragman her şeyi ortaya çıkaracak gibi gözüküyor. Sadakatsiz'in son fragmanında, Derin karakterinin sular içinde klarak boğulduğu görülüyor. Peki, Sadakatsiz Derin öldü mü? Melis Sezen Sadakatsiz'den ayrılıyor mu? İşte merak edilenler...