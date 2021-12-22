Sadakatsiz dizisinin saç baş yoldurtan Ali’si Alp Akar’ın Hazal Kaya ile bağını gören şaştı kaldı! Asya ve Volkan’ın sinir bozucu çocuğu Ali meğer...

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi isimlerin başrol oynadığı Sadakatsiz dizisi her çarşamba Kanal D ekranlarına gelmeye devam ediyor. Yasak aşk, intikam ve hırsın bir arada birarada işlendiği dizide öyle bir isim var ki izleyicileri her hareketiyle deli ediyor. Sürekli annesine karışan asi bir çocuğu canlandıran Alp Akar genç yaştaki başarılı performansıyla büyük beğeni topluyor. Alp Akar'ın Hazal Kaya ile bağını gören şaşırdı.