Sadakatsiz dizisinin saç baş yoldurtan Ali'si Alp Akar'ın Hazal Kaya ile bağını gören şaştı kaldı! Asya ve Volkan'ın sinir bozucu çocuğu Ali meğer...
Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Ali karakterine hayat veren Alp Akar oyunculuğu ile çok konuşuluyor. Genç yaşında üne kavuşan Akar dizide Asya ve Volkan çiftinin asi çocuğu rolünde karşımıza çıkıyor. Neredeyse her bölümde karakteriyle izleyiciye saç baş yoldurtan oyuncunun daha küçük yaşta oynadığı dizi ortaya çıktı. Hazal Kaya ile aynı seti paylaşan Alp Akar'ın küçüklüğünü görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi isimlerin başrol oynadığı Sadakatsiz dizisi her çarşamba Kanal D ekranlarına gelmeye devam ediyor. Yasak aşk, intikam ve hırsın bir arada birarada işlendiği dizide öyle bir isim var ki izleyicileri her hareketiyle deli ediyor. Sürekli annesine karışan asi bir çocuğu canlandıran Alp Akar genç yaştaki başarılı performansıyla büyük beğeni topluyor. Alp Akar'ın Hazal Kaya ile bağını gören şaşırdı.
Küçük yaşta dizi sektörüne hızlı bir giriş yapan Alp Akar en çok da Sadakatsiz dizisiyle adından bahsettirdi. Ancak Akar'ın eski projelerinden birisi ilk defa gündeme geldi.
Genç oyuncu bir kaç yıllık dizi kariyerine pek fazla dizi sığdırdı. Henüz 15 yaşında olan Alp Akar Sadakatsiz dizisinden önce de kaliteli yapımlarda rol aldı.