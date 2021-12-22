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Haberler Magazin Sadakatsiz dizisinin saç baş yoldurtan Ali'si Alp Akar'ın Hazal Kaya ile bağını gören şaştı kaldı! Asya ve Volkan'ın sinir bozucu çocuğu Ali meğer...

Sadakatsiz dizisinin saç baş yoldurtan Ali'si Alp Akar'ın Hazal Kaya ile bağını gören şaştı kaldı! Asya ve Volkan'ın sinir bozucu çocuğu Ali meğer...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Ali karakterine hayat veren Alp Akar oyunculuğu ile çok konuşuluyor. Genç yaşında üne kavuşan Akar dizide Asya ve Volkan çiftinin asi çocuğu rolünde karşımıza çıkıyor. Neredeyse her bölümde karakteriyle izleyiciye saç baş yoldurtan oyuncunun daha küçük yaşta oynadığı dizi ortaya çıktı. Hazal Kaya ile aynı seti paylaşan Alp Akar'ın küçüklüğünü görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

22.12.2021 15:44 - Son Güncelleme: 22.12.2021 15:44
Sadakatsiz dizisinin saç baş yoldurtan Ali’si Alp Akar’ın Hazal Kaya ile bağını gören şaştı kaldı! Asya ve Volkan’ın sinir bozucu çocuğu Ali meğer...

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi isimlerin başrol oynadığı Sadakatsiz dizisi her çarşamba Kanal D ekranlarına gelmeye devam ediyor. Yasak aşk, intikam ve hırsın bir arada birarada işlendiği dizide öyle bir isim var ki izleyicileri her hareketiyle deli ediyor. Sürekli annesine karışan asi bir çocuğu canlandıran Alp Akar genç yaştaki başarılı performansıyla büyük beğeni topluyor. Alp Akar'ın Hazal Kaya ile bağını gören şaşırdı.

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Sadakatsiz dizisinin saç baş yoldurtan Ali’si Alp Akar’ın Hazal Kaya ile bağını gören şaştı kaldı! Asya ve Volkan’ın sinir bozucu çocuğu Ali meğer...

Küçük yaşta dizi sektörüne hızlı bir giriş yapan Alp Akar en çok da Sadakatsiz dizisiyle adından bahsettirdi. Ancak Akar'ın eski projelerinden birisi ilk defa gündeme geldi.

Sadakatsiz dizisinin saç baş yoldurtan Ali’si Alp Akar’ın Hazal Kaya ile bağını gören şaştı kaldı! Asya ve Volkan’ın sinir bozucu çocuğu Ali meğer...

Genç oyuncu bir kaç yıllık dizi kariyerine pek fazla dizi sığdırdı. Henüz 15 yaşında olan Alp Akar Sadakatsiz dizisinden önce de kaliteli yapımlarda rol aldı.

Sadakatsiz dizisinin saç baş yoldurtan Ali’si Alp Akar’ın Hazal Kaya ile bağını gören şaştı kaldı! Asya ve Volkan’ın sinir bozucu çocuğu Ali meğer...

İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle tattı.

Sadakatsiz dizisinin saç baş yoldurtan Ali’si Alp Akar’ın Hazal Kaya ile bağını gören şaştı kaldı! Asya ve Volkan’ın sinir bozucu çocuğu Ali meğer...

Ardından Bizim Hikaye dizisinde yer aldı.

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