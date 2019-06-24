Sabri Sarıoğlu'na eşi Yağmur Sarıoğlu sahip çıktı: Sabri yüce gönüllüdür...
Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu'na, eşi Yağmur Sarıoğlu sahip çıktı. Eşinin futbol hayatıyla ilgili yapılan espriler hakkında konuşan Yağmur Sarıoğlu, "Sabri bunları hiç umursamadı. Zaten bunu yapanlar sonra Sabri'ye ulaşarak helallik istedi" diyerek eşine sahip çıktı. Yağmur Sarıoğlu, bir süredir çiftin hakkında çıkan boşanma iddialarına da yanıt verdi.
24.06.2019 10:25
- Son Güncelleme: 24.06.2019 10:25
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