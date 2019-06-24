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Sabri Sarıoğlu'na eşi Yağmur Sarıoğlu sahip çıktı: Sabri yüce gönüllüdür...

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu'na, eşi Yağmur Sarıoğlu sahip çıktı. Eşinin futbol hayatıyla ilgili yapılan espriler hakkında konuşan Yağmur Sarıoğlu, "Sabri bunları hiç umursamadı. Zaten bunu yapanlar sonra Sabri'ye ulaşarak helallik istedi" diyerek eşine sahip çıktı. Yağmur Sarıoğlu, bir süredir çiftin hakkında çıkan boşanma iddialarına da yanıt verdi.

24.06.2019 10:25 - Son Güncelleme: 24.06.2019 10:25
Sabri Sarıoğlu'na eşi Yağmur Sarıoğlu sahip çıktı: Sabri yüce gönüllüdür...

"HELALLİK İSTEDİLER"

Eşinin futbol hayatıyla ilgili yapılan espriler hakkında konuşan Yağmur Sarıoğlu, "Sabri bunları hiç umursamadı. Zaten bunu yapanlar sonra Sabri'ye ulaşarak helallik istedi.

Sabri Sarıoğlu'na eşi Yağmur Sarıoğlu sahip çıktı: Sabri yüce gönüllüdür...

Sabri yüce gönüllüdür, kimseye dava açmadı, 'Herkesin canı sağ olsun' deyip geçti" dedi.

Sabri Sarıoğlu'na eşi Yağmur Sarıoğlu sahip çıktı: Sabri yüce gönüllüdür...

Yağmur Hanım, eşiyle boşanma dedikodularını da yalanladı:

Sabri Sarıoğlu'na eşi Yağmur Sarıoğlu sahip çıktı: Sabri yüce gönüllüdür...

"BİRBİRİMİZİ SEVİYORUZ"

"Sosyal medya hesabımı kapatınca 'Boşanıyorlar' diye haberler çıktı. Bu yüzden hesabı açmak zorunda kaldım. Biz boşanmadık, birbirimizi seviyoruz."

Sabri Sarıoğlu'na eşi Yağmur Sarıoğlu sahip çıktı: Sabri yüce gönüllüdür...
Sabri Sarıoğlu'na eşi Yağmur Sarıoğlu sahip çıktı: Sabri yüce gönüllüdür...
Sabri Sarıoğlu'na eşi Yağmur Sarıoğlu sahip çıktı: Sabri yüce gönüllüdür...
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