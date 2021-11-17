Şabaniye’nin güzel Nazlı’sı Çiğdem Tunç’a bir de şimdi bakın! İnanılmaz değişimi büyüledi! Meğer Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın...

Tunç için "Yıllar onun için durmuş gibi", "Çok değişmiş, yaş aldıkça da güzelleşmiş", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlar yapıldı.

İşte başta Çiğdem Tunç olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...