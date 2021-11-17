Şabaniye’nin güzel Nazlı'sı Çiğdem Tunç’a bir de şimdi bakın! İnanılmaz değişimi büyüledi! Meğer Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın...
Şabaniye'nin güzel Nazlı'sı Çiğdem Tunç'a bir de şimdi bakın! Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Şabaniye'de Nazlı karakterini canlandıran ünlü oyuncu Çiğdem Tunç, yıllar sonra gündeme geldi. Güzelliğiyle Şabaniye filmine damga vuran Tunç, son haliyle de görenleri şaşkına çevirdi. Değişimiyle dikkat çeken oyuncu, güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Şabaniye'nin güzeller güzeli Nazlı'sı...
17.11.2021 18:21
- Son Güncelleme: 17.11.2021 18:21
Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği Şabaniye filminde Nazlı karakterini canlandıran Çiğdem Tunç, yıllar sonra gündeme geldi. Güzelliğiyle Şabaniye filmine damga vuran Tunç, son haliyle de görenleri şaşkına çevirdi. Değişimiyle dikkat çeken oyuncu, güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.
Tunç için "Yıllar onun için durmuş gibi", "Çok değişmiş, yaş aldıkça da güzelleşmiş", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlar yapıldı.
İşte başta Çiğdem Tunç olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...