SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Şaban Oğlu Şaban'ın yıldızı Sevda Aktolga'nın son halini gören tanıyamıyor: Kemal Sunal'ın aşkı Selma'ydı... 'Yeşilçam güzeline ne olmuş'

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Şaban Oğlu Şaban filmi, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi efsane isimleri bir araya getirmişti. Filmde Şaban ve Ramazan'ı peşinden koşturan "Selma" karakterini canlandıran Sevda Aktolga da, güzelliğiyle hafızalara kazınmıştı. Son haliyle yeniden gündeme gelen Sevda Aktolga'nun fotoğrafları görenler "Yeşilçam güzeline yıllar acımamış" yorumlarında bulunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 12:03 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 12:15
Şaban Oğlu Şaban’ın yıldızı Sevda Aktolga’nın son halini gören tanıyamıyor: Kemal Sunal’ın aşkı Selma’ydı... ’Yeşilçam güzeline ne olmuş’ 1

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Şaban Oğlu Şaban, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen, Adile Naşit ve Ayşen Gruda gibi usta isimleri buluşturmuştu.

Şaban Oğlu Şaban’ın yıldızı Sevda Aktolga’nın son halini gören tanıyamıyor: Kemal Sunal’ın aşkı Selma’ydı... ’Yeşilçam güzeline ne olmuş’ 2

Filmde Şaban ve Ramazan'ın aşkları Selma'yı canlandıran Sevda Aktolga ise yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekiyordu.

Şaban Oğlu Şaban’ın yıldızı Sevda Aktolga’nın son halini gören tanıyamıyor: Kemal Sunal’ın aşkı Selma’ydı... ’Yeşilçam güzeline ne olmuş’ 3

1957 doğumlu Aktolga, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü mezunu olmasının yanı sıra oyunculuk kariyeriyle de adından söz ettirmişti.

SON DAKİKA