Şaban karakteriyle hafızalara kazınmıştı! Uçakta kalp krizi geçirip ölen Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal itiraf etti: İş adamları kapıya kadar geliyordu

Şaban karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Uçakta kalp krizi geçirip ölen Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal yıllar sonra yeni açıklamalarda bulundu. Türk sinemasının duayen isimlerinden Kemal Sunal oynadığı filmlerdeki karakterlerle hem güldürüp hem düşündürüyordu. Neredeyse onu hiç ağlarken, üzülürken görmedik. Hep komik sahneleriyle bildiğimiz usta oyuncu 2000 yılında vahim bir olay sonrası hayatını kaybetti. Gül Sunal eşi Kemal Sunal hakkında konuştu.