Şaban karakteriyle hafızalara kazınmıştı! Uçakta kalp krizi geçirip ölen Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal itiraf etti: İş adamları kapıya kadar geliyordu
Oynadığı karakterlerle Türk sinema tarihine damga vuran Kemal Sunal'ın filmleri hala izleniyor. Özellikle Şaban karakteri ile tanınan Sunal'ın eşi Gül Sunal yeni açıklamalarda bulundu. Hababam Sınıfı, Çöpçüler Kralı, Üç Kağıtçı, Şabanoğlu Şaban, Kibar Feyzo, Tosun Paşa, Salako ve daha pek çok filmle hafızalara kazınan ünlü oyuncunun kapısına kadar film çekmek için gelindiğini söyleyen Gül Sunal, ''Ama o sadece sinemacılarla çalışırdı.'' dedi. İşte eşinin duygulandıran açıklamaları...
Şaban karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Uçakta kalp krizi geçirip ölen Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal yıllar sonra yeni açıklamalarda bulundu. Türk sinemasının duayen isimlerinden Kemal Sunal oynadığı filmlerdeki karakterlerle hem güldürüp hem düşündürüyordu. Neredeyse onu hiç ağlarken, üzülürken görmedik. Hep komik sahneleriyle bildiğimiz usta oyuncu 2000 yılında vahim bir olay sonrası hayatını kaybetti. Gül Sunal eşi Kemal Sunal hakkında konuştu.
Evliliklerinden Ali Sunal ve Ezo Sunal adında iki çocukları bulunan Gül ve Kemal Sunal çiftinin yolu, oyuncunun hep korktuğu uçağa bindikten sonra kalp krizi geçirip ölünce ayrıldı.
Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 tarihinde, Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında öldü.
Sanatçı için ilk tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenmiştir. Bu tören, sanatçının naaşının 08.30'da sahneye getirilmesiyle başlamış, ailenin yerini almasıyla birlikte 09.45'te büyük salonda büyük ekranda sanatçının filmlerinden bölümler gösterilmiş, sanatçı dostları ve sevenleri naaşının başında saygı duruşunda bulunmuştur.
AKM'den polis bandosuyla Teşvikiye Camii'ne götürülmek için çıkarılan Sunal'ın naaşına, gümrük muhafaza memurları da eşlik etmiştir. 1999'da çekilen Propaganda filminde "Gümrük Muhafaza Memuru Mehdi" karakterini canlandıran Sunal'ın oğlu ile filmde çekilmiş bir fotoğrafını İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden altı memur taşımıştır.