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Saba Tümer'in bikinili paylaşımına Survivor Mert Öcal'dan dikkat çeken yorum! Hayranlık aşka mı dönüşüyor?

Saba Tümer bikinili pozunu paylaşınca olanlar oldu. Survivor 2020 yarışmacılarından Mert Öcal, Acun Ilıcalı ve Saba Tümer ile bir araya gelmiş, yarışmadan erken elendiğini öne sürdüğü Mert hakkında hayranlığını dile getirmişti. Instagram hesabından "yaz hiç bitmez" notuyla paylaştığı poza, Mert Öcal tepkisiz kalmadı. Mert Öcal'ın Saba Tümer'in bikinili fotoğrafına yaptığı yorum sonrasında ikilinin arasında yeni bir aşk mı başlıyor dedikoduları da beraberinde geldi.

18.10.2020 12:26 - Son Güncelleme: 18.10.2020 12:53
Saba Tümer'in bikinili paylaşımına Survivor Mert Öcal'dan dikkat çeken yorum! Hayranlık aşka mı dönüşüyor?

Karantina dönemini sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlarla geçiren ve adından sıkça söz ettiren ünlü sunucu Saba Tümer, bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaşınca, hayran olduğu Mert Öcal'dan yorum gecikmedi.

önceki akşam Acun Ilıcalı ve Mert Öcal ile bir araya geldi. Tümer'in Öcal için yaptığı yorumlar kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

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Saba Tümer'in bikinili paylaşımına Survivor Mert Öcal'dan dikkat çeken yorum! Hayranlık aşka mı dönüşüyor?

Sunucu Saba Tümer pandeminin büyük bir kısmını evinde geçirmiş ve ardından da tatil için yola koyulmuştu. Uzun bir süredir tatilde olan Saba Tümer yazı bitirmiyor.

Saba Tümer'in bikinili paylaşımına Survivor Mert Öcal'dan dikkat çeken yorum! Hayranlık aşka mı dönüşüyor?

Tümer paylaştığı bikinili pozuyla hayranlarından beğeni topladı. Saba Tümer'in "yaz hiç bitmez" notuyla paylaştığı poza Suvivor yarışmacısı Mert Öcal tepkisiz kalmadı.

Saba Tümer'in bikinili paylaşımına Survivor Mert Öcal'dan dikkat çeken yorum! Hayranlık aşka mı dönüşüyor?

MERT ÖCAL'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM
Mert Öcal, Tümer'in paylaşımına, "Acılara yürüyorum korkmuyorum" diye yorum yaptı. Ünlü sunucunun fotoğrafının altına Öcal'ın fanları da yorum yağdırdı.

Saba Tümer'in bikinili paylaşımına Survivor Mert Öcal'dan dikkat çeken yorum! Hayranlık aşka mı dönüşüyor?

Öcal ve Tümer, daha önce Acun Ilıcalı aracılığıyla bir araya gelmiş ve Tümer yakışıklı yarışmacıya hayranlığını dile getirmişti.

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