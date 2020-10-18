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Saba Tümer'in bikinili paylaşımına Survivor Mert Öcal'dan dikkat çeken yorum! Hayranlık aşka mı dönüşüyor?

Saba Tümer bikinili pozunu paylaşınca olanlar oldu. Survivor 2020 yarışmacılarından Mert Öcal, Acun Ilıcalı ve Saba Tümer ile bir araya gelmiş, yarışmadan erken elendiğini öne sürdüğü Mert hakkında hayranlığını dile getirmişti. Instagram hesabından "yaz hiç bitmez" notuyla paylaştığı poza, Mert Öcal tepkisiz kalmadı. Mert Öcal'ın Saba Tümer'in bikinili fotoğrafına yaptığı yorum sonrasında ikilinin arasında yeni bir aşk mı başlıyor dedikoduları da beraberinde geldi.

18.10.2020 12:26 - Son Güncelleme: 18.10.2020 12:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





