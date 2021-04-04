Saba Tümer kahkahasını sattı videoyu gören Kuşum Aydın'dan yorum gecikmedi! İşte 90 bin TL'lik kahkaha...
Geçtiğimiz haftalarda EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'yla evlilik hakkında yaptığı espriyle gündeme gelen ve ardından da neden çocuk sahibi olmadığını açıklayan Saba Tümer, son günlerde magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü sunucu Saba Tümer daha önce de sigortalatmış olduğu kahkahasını NFT yoluyla 90 bin TL'ye sattı. Elde ettiği geliri sosyal sorumluluk projelerine harcayacak olan Saba Tümer'in kahkaha videosuna ilk yorum Kuşum Aydın'da geldi.
Meşhur kahkahasını sattığını duyuran Saba Tümer, satışından 90 bin TL elde ettiğini yazdı. Ünlü sunucu, bu bilgiyi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Tümer, gönderisine şu notu düştü:"Dünyada bir ilk. Kahkaham #nft olarak rekor bir fiyata satıldı. Sevgili İzzet Pinto 90 bin TL ödedi... Ben de bu parayı eşit olarak Darüşşafaka, Tohum Otizm Vakfı ve 10 bin fidanla 'Kahkaha Korusu' yaptırmak için bağışlıyorum. Bağışlar gerçekleşince dekontları story (hikaye) bölümünde paylaşacağım."
Geçtiğimiz günlerde çocukluk dönemini anlatan Saba Tümer, "Eğlenceli bir çocuktum. Küçücük yaşta annemin takılarını takar, topuklu ayakkabılarını giyerdim. Dans edip şarkılar söylerdim. Beni beş yaşında anaokuluna göndermek istemişlerdi. Hatırlıyorum, anaokulunda çocuk şarkıları söyleniyor diye oraya gitmek istememiştim. Düşünün ki ben o dönem Ajda Pekkan ve Füsun Önal gibi sanatçıların şarkılarını söylemeye çalışılıyordum. Güzel bir çocukluktu" dedi.