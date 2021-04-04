Saba Tümer kahkahasını sattı videoyu gören Kuşum Aydın'dan yorum gecikmedi! İşte 90 bin TL'lik kahkaha...

Meşhur kahkahasını sattığını duyuran Saba Tümer, satışından 90 bin TL elde ettiğini yazdı. Ünlü sunucu, bu bilgiyi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Tümer, gönderisine şu notu düştü:"Dünyada bir ilk. Kahkaham #nft olarak rekor bir fiyata satıldı. Sevgili İzzet Pinto 90 bin TL ödedi... Ben de bu parayı eşit olarak Darüşşafaka, Tohum Otizm Vakfı ve 10 bin fidanla 'Kahkaha Korusu' yaptırmak için bağışlıyorum. Bağışlar gerçekleşince dekontları story (hikaye) bölümünde paylaşacağım."