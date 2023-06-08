Rüzgar Erkoçlar bakın şimdi ne iş yapıyor! Kardeşiyle cinsiyet değiştirip evlenmişti! Fırın temizlikçiliğinden sonra yeni mesleği...
Emret Komutanım dizisi ile yıldızı parlayan Nil Erkoçlar 2013 yılında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Artık Rüzgar Erkoçlar adını kullanmaya başlayan oyuncu, 2017 yılında da Tuğba Beyazoğlu evlendi. Rüzgar Erkoçlar verdiği bir röportajda, ''Görüntüm kızdı ama diğer kız çocukları gibi değildim. Barbie'lerle, bebeklerle oynamıyordum. Aklım fikrim erkek oyunlarındaydı. Evcilik oynanacaksa da ben mutlaka baba olacaktım. '' demişti. Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Erkoçlar'ın yeni mesleği ise çok şaşırttı. İşte detaylar...
08.06.2023 18:10 - Son Güncelleme: 08.06.2023 18:10
Emret Komutanım'ın Foto Fato'su Rüzgar Erkoçlar bakın şimdi ne iş yapıyor! Kardeşi de cinsiyet değiştirmişti! Evlenen oyuncu yeni mesleği ile gündeme geldi. Fırın temizlikçiliğinden sonra yeni mesleği...
Emret Komutanım dizisinde rol aldığı 'Foto Fato' karakteriyle tanınan oyuncu Nil Erkoçlar 2013 yılında cinsiyet değiştirip Rüzgar Erkoçlar adını aldı.