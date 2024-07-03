Rüştü Onur Atilla ve Nez'ın aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü! Eski eş Sinem Ayyıldız'dan bomba hareket! Beğendiği yorum olay oldu! İlk kez konuştu

"Güldür Güldür" programının sevilen karakteri İbo'yu canlandıran Rüştü Onur Atilla, magazin dünyasında büyük yankı uyandıran bir haberle gündemde. Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliğini 20 gün önce sonlandıran Atilla, şarkıcı Nez ile yeni bir ilişkiye başladığını açıkladı. İkilinin birlikteliği kısa sürede sosyal medyada olay oldu. Şarkıcı Nez, hakkında yapılan 'ikinci kadın' ve 'yuva yıktın' yorumlarına sert bir şekilde yanıt verdi. Öte yandan ünlü oyuncunun eşi Sinem Ayyıldız boşanma ile ilgili ilk kez konuştu. Ayyıldız'ın kendisine gelen destek yorumlarına verdiği yanıtlar da olay oldu. İşte detaylar...
Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliğini 22 gün önce sonlandıran Rüştü Onur Atilla, şarkıcı Nez ile yeni aşkını ilan etti. İkilinin birlikteliği kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Şarkıcı Nez sosyal medyada hakkında söylenen '2. kadın' , 'yuva yıktın' yorumlarına sert çıkarken eski eş Sinem Ayyıldız'ın sosyal medya hesabından beğendiği yorumlar olay oldu. Ayyıldız boşanmaya ilişkin de ilk kez açıklama yaptı.
Güldür Güldür Show'da İbrahim karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, 1 yılda 45 kilo verdiği haberlerle gündem olmuştu.
Ancak ünlü oyuncu bu sefer bambaşka konularla gündem oldu.