Rubato'nun solisti Özer Arkun'un şiddet davasında son dakika gelişmesi! Basit cinsel saldırı, tehdit, şantaj, hakaret...

'BU TALEPLER KABUL EDİLEMEZ'

Sanık Özer Arkun'un avukatı ise 'Telefonun alınarak özel bilirkişiye sunulması kabul edilir bir talep değildir. Aynı şekilde tabletin de bir gerekçe sunulmadan alınarak özel hayatla ilgili inceleme yapılmasının kabulü mümkün değildir."