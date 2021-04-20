RAMAZAN İMSAKİYE
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Rubato'nun solisti Özer Arkun'un şiddet davasında son dakika gelişmesi! Basit cinsel saldırı, tehdit, şantaj, hakaret...

Rubato'nun solisti Özer Arkun'un şiddet davasında son dakika gelişmesi! Evlenme aşamasında olduğu kız arkadaşına şiddet, cinsel saldırı gibi suçlarla magazin gündemine bomba gibi düşen Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un 40 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 2. celsesi bugün İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

20.04.2021 12:14 - Son Güncelleme: 20.04.2021 12:21
Rubato'nun solisti Özer Arkun'un şiddet davasında son dakika gelişmesi! Basit cinsel saldırı, tehdit, şantaj, hakaret...

'TELEFON VE TABLET İNCELENSİN'

Rubato'nun solisti Özer Arkun'un şiddet davasında son dakika gelişmesi! Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un yargılandığı davanın 2. celsesi bugün İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya katılmak üzere sanık Özer Arkun, katılan Burcu Yılmaz ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

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Rubato'nun solisti Özer Arkun'un şiddet davasında son dakika gelişmesi! Basit cinsel saldırı, tehdit, şantaj, hakaret...

Burcu Yılmaz'ın avukatı duruşma esnasında sanığın telefonunun ve tabletinin alınmasını ve özel bilirkişilere inceletilmesini talep etti.

Rubato'nun solisti Özer Arkun'un şiddet davasında son dakika gelişmesi! Basit cinsel saldırı, tehdit, şantaj, hakaret...

'BU TALEPLER KABUL EDİLEMEZ'

Sanık Özer Arkun'un avukatı ise 'Telefonun alınarak özel bilirkişiye sunulması kabul edilir bir talep değildir. Aynı şekilde tabletin de bir gerekçe sunulmadan alınarak özel hayatla ilgili inceleme yapılmasının kabulü mümkün değildir."

Rubato'nun solisti Özer Arkun'un şiddet davasında son dakika gelişmesi! Basit cinsel saldırı, tehdit, şantaj, hakaret...

"Telefona başka bir kartın takılmadığı gelen raporla tespit edilmiştir.' şeklinde konuştu.

Rubato'nun solisti Özer Arkun'un şiddet davasında son dakika gelişmesi! Basit cinsel saldırı, tehdit, şantaj, hakaret...

KANLARI ELLERiYLE SİLMİŞ
Özer, dayak attığı sevgilisinin kanlarını sildi.

Rubato'nun solisti Özer Arkun'un şiddet davasında son dakika gelişmesi! Basit cinsel saldırı, tehdit, şantaj, hakaret...

Genç kadın da o anları cep telefonuyla gizlice görüntüledi.