Rubato'nun solisti Özer Arkun'un şiddet davasında son dakika gelişmesi! Basit cinsel saldırı, tehdit, şantaj, hakaret...
Rubato'nun solisti Özer Arkun'un şiddet davasında son dakika gelişmesi! Evlenme aşamasında olduğu kız arkadaşına şiddet, cinsel saldırı gibi suçlarla magazin gündemine bomba gibi düşen Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un 40 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 2. celsesi bugün İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
20.04.2021 12:14
- Son Güncelleme: 20.04.2021 12:21
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Rubato'nun solisti Özer Arkun'un şiddet davasında son dakika gelişmesi! Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un yargılandığı davanın 2. celsesi bugün İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya katılmak üzere sanık Özer Arkun, katılan Burcu Yılmaz ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.