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Haberler Magazin Roma’da sessiz sedasız evlenmişlerdi! Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Marmaris'te düğün yaptı! İşte ilk görüntüler...

Roma’da sessiz sedasız evlenmişlerdi! Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Marmaris'te düğün yaptı! İşte ilk görüntüler...

Roma'da sessiz sedasız evlenmişlerdi! Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de sona eren Mustafa Sandal, geçtiğimiz şubat ayında Melis Sütşurup ile aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanmıştı. Ünlü çift, 3 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmuştu. Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un düğünü ise bu akşam Marmaris'te gerçekleşti. İşte düğünden ilk kareler...

10.06.2022 22:41 - Son Güncelleme: 10.06.2022 22:49
Roma’da sessiz sedasız evlenmişlerdi! Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Marmaris’te düğün yaptı! İşte ilk görüntüler...

Şubat ayında aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 3 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Roma’da sessiz sedasız evlenmişlerdi! Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Marmaris’te düğün yaptı! İşte ilk görüntüler...

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un düğünü ise bu akşam yakınlarının katılımıyla Marmaris'te gerçekleşti.

Roma’da sessiz sedasız evlenmişlerdi! Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Marmaris’te düğün yaptı! İşte ilk görüntüler...

Düğünde nikah memuru kılığına giren ünlü komedyen Doğu Demirkol, yaptığı esprilerle konukları güldürürken törenden görüntüler kısa sürede sosyal medyaya düştü.

Roma’da sessiz sedasız evlenmişlerdi! Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Marmaris’te düğün yaptı! İşte ilk görüntüler...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği görüntülere "Mutluluklar", "Allah bir yastıkta kocatsın" yorumları yapıldı.

Roma’da sessiz sedasız evlenmişlerdi! Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Marmaris’te düğün yaptı! İşte ilk görüntüler...

İşte düğünden ilk kareler...

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