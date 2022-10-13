Roberto Carlos İstanbul gecelerinde kızların arasında fena yakalandı! '8 çocuğum var ama annelerini unuttum' demişti işte bomba görüntü
Roberto Carlos İstanbul gecelerinde kızların arasında işte böyle yakalandı! Yıllar önce '8 çocuğum var ama annelerini unuttum' açıklamasıyla gündeme gelen Fenerbahçe'nin ve Real Madrid'in eski yıldızı Roberto Carlos, Takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın görüntülediği anlarla gündeme bomba gibi düştü. Brezilyalı eski futbolcu, İstanbul gecelerinde kızlarla eğlenirken işte böyle yakalandı.
13.10.2022 12:29 - Son Güncelleme: 13.10.2022 12:38
İSTANBUL'DA FELEKTEN BİR GECE!
Roberto Carlos İstanbul gecelerinde kızların arasında fena yakalandı! 8 çocuğum var ama annelerini unuttum' demişti... İşte Roberto Carlos'tan gelen bomba görüntü...