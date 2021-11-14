Rıza Kocaoğlu'nun ikizi gibi görünen ünlü kardeşi bakın kim çıktı! 6 yıllık eşinden boşanan Gözde Kocaoğlu, Engin Akyürek ile...
Rıza Kocaoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan ünlü kardeşi bakın kim çıktı! 6 yıllık eşinden boşanan Gözde Kocaoğlu, Engin Akyürek ile birlikte 'Fatma Gül'ün Suçu Ne?' isimli dizide rol almıştı... Oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi Gözde Kocaoğlu, müzisyen eşi Demir Yağmur'dan boşandı. Magazin gündeminde yer alan boşanma haberleri sonrası Gözde Kocaoğlu'nun kim olduğu merak konusu oldu. İşte Rıza Kocaoğlu'nun ikizi gibi görünen kardeşi Gözde Kocaoğlu...
Rıza Kocaoğlu'nun ikizi gibi görünen ünlü kardeşi bakın kim çıktı! 6 yıllık eşinden boşanan Gözde Kocaoğlu, Engin Akyürek ile fatma Gül'ün Suçu Ne? dizisinde Deniz Ilgaz rolü ile ekranlarda yer almıştı...
Oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi Gözde Kocaoğlu, müzisyen eşi Demir Yağmur'dan boşandı.
Gözde Kocaoğlu, evliliğinin altıncı yılında İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Dün görülen boşanma davasına, Gözde Kocaoğlu ile Demir Yağmur katıldı.
Yaklaşık 10 dakika süren duruşma sonrası kararını açıklayan mahkeme, çiftin anlaşmalı olarak boşanmasına karar verdi. Mahkeme, protokol gereği çocuğun velayetinin anneye verilmesine hükmetti. İşte başta Rıza Kocaoğlu'nun ikizi gibi görünen ünlü kardeşi Gözde Kocaoğlu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...