Rıza Kocaoğlu’nun ikizi gibi görünen ünlü kardeşi bakın kim çıktı! 6 yıllık eşinden boşanan Gözde Kocaoğlu, Engin Akyürek ile...

Aşk Laftan Anlamaz', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' ve 'Babil' gibi dizilerde rol alan Gözde Kocaoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı Demir Yağmur ile 2015 yılında evlenmiş, 2018 yılında ise çiftin bir kızı olmuştu. Ancak çiftin evlilikleri uzun sürmedi.