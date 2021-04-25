Rıza Kocaoğlu ile yakalanan Yüsra Geyik sessizliğini bozdu! Şaşırtan ikilinin arasında tam 12 yaş fark var!
Rıza Kocaoğlu ile yakalanan Yüsra Geyik sessizliğini bozdu! Aşk iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen Yüsra Geyik, Instagram'dan yanıt verdi. Arka sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteri ile ekranlarda büyüyen Yüsra Geyik ile sevgilisi olduğu iddia edilen oyuncu Rıza Kocaoğlu arasındaki 12 yaş fark dikkat çekti.
YÜSRA SESSİZLİĞİNİ BOZDU!
Rıza Kocaoğlu ile yakalanan Yüsra Geyik sessizliğini bozdu! Geçtiğimiz haftalarda oyuncu sevgilisi Hazal Subaşı'ndan ayrılan oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun, meslektaşı olan Yüsra Geyik ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyordu. Çukur dizisinin Aliço'su Rıza Kocaoğlu ile Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i Yüsra Geyik'in birlikte oldukları iddia edildi.
Geçtiğimiz gün akşam kameralara yakalanan ikili muhabirleri karşılarında görünce büyük panik yaşadı. Flaşların patlamasıyla birlikte ikili neye uğradığını şaşırırken, Yüsra Geyik tanınmamak için başındaki şapka ile yüzünü kapattı. Araçtan iner inmez apar topar apartmanın yolunu tutan Rıza Kocaoğlu, gazetecilerin sorduğu hiçbir soruya cevap vermedi. Araçta olan Yüsra Geyik ise, Kocaoğlu'nun evinin önünden hızla ayrıldı.
İKİLİNİN ARASINDAKİ YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKİYOR
Daha sonra Yüsra Geyik instagram hesabından Kocağlu'nun çektiği bir fotoğraf yayınladı. İkilinin bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı öğrenildi. Rıza Kocaoğlu ile Yüsra Geyik arasındaki yaş farkı da dikkat çekti. Kocaoğlu, güzel oyuncudan tam 12 yaş büyük.
Çıkan aşk haberlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt veren oyuncu Yüsra Geyik, "Hakkımda çıkan aşk haberinin doğru olmadığını belirtme ihtiyacı hissediyorum çünkü oldukça kesin ifadelerle, hızlıca yayılıyor... Konuyla ve gerçeği yansıtmayan aşk yakıştırmalarıyla ilgili bir daha konuşmayacağımı bildirmek isterim. Sağlıklı, huzurlu hafta sonlarınız olsun" ifadelerini kullandı.