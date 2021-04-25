Rıza Kocaoğlu ile yakalanan Yüsra Geyik sessizliğini bozdu! Şaşırtan ikilinin arasında tam 12 yaş fark var!

Çıkan aşk haberlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt veren oyuncu Yüsra Geyik, "Hakkımda çıkan aşk haberinin doğru olmadığını belirtme ihtiyacı hissediyorum çünkü oldukça kesin ifadelerle, hızlıca yayılıyor... Konuyla ve gerçeği yansıtmayan aşk yakıştırmalarıyla ilgili bir daha konuşmayacağımı bildirmek isterim. Sağlıklı, huzurlu hafta sonlarınız olsun" ifadelerini kullandı.