Rihanna'dan karnı burnunda olay kareler! Kah küvette kah transparan kıyafetle poz veren Rihanna'nın hamile stili yine bomba!
Rihanna'dan karnı burnunda olay kareler! Kah küvette kah transparan kıyafetle poz veren Rihanna'nın hamile stili yine bomba! 'Hamile kıyafeti almayacağım' demişti! Bir süre önce birlikte olduğu sevgilisi ASAP Rocky ile bebek beklediklerini objektiflere verdiği pozlarla duyurmuştu dünyaca ünlü şarkıcı... Geçtiğimiz günlerde "Psikopat bir anne" olacağım diyen 34 yaşındaki Rihanna'nın hamile tarzı gündemden düşmüyor. "Hamile kıyafeti almayacağım. Hamile pantolonu, kotu, elbisesi ya da toplumun dayattığı başka kıyafetleri almayacağım" diyen Rihanna, Vogue için kamera karşısına geçti. Barbadoslu şarkıcı Riri, Instagram paylaşımları ile gündeme bomba gibi düştü.
12.04.2022 17:10 - Son Güncelleme: 12.04.2022 17:16
Rihanna'dan karnı burnunda olay kareler! Kah küvette kah transparan kıyafetle poz veren Rihanna'nın hamile stili yine bomba!
Dünyaca ünlü müzisyen Rihanna, Forbes dergisinin hazırladığı milyarderler listesine ilk kez girmeyi başararak gündem olmuştu.