RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Rihanna'dan karnı burnunda olay kareler! Kah küvette kah transparan kıyafetle poz veren Rihanna'nın hamile stili yine bomba!

Rihanna'dan karnı burnunda olay kareler! Kah küvette kah transparan kıyafetle poz veren Rihanna'nın hamile stili yine bomba!

Rihanna'dan karnı burnunda olay kareler! Kah küvette kah transparan kıyafetle poz veren Rihanna'nın hamile stili yine bomba! 'Hamile kıyafeti almayacağım' demişti! Bir süre önce birlikte olduğu sevgilisi ASAP Rocky ile bebek beklediklerini objektiflere verdiği pozlarla duyurmuştu dünyaca ünlü şarkıcı... Geçtiğimiz günlerde "Psikopat bir anne" olacağım diyen 34 yaşındaki Rihanna'nın hamile tarzı gündemden düşmüyor. "Hamile kıyafeti almayacağım. Hamile pantolonu, kotu, elbisesi ya da toplumun dayattığı başka kıyafetleri almayacağım" diyen Rihanna, Vogue için kamera karşısına geçti. Barbadoslu şarkıcı Riri, Instagram paylaşımları ile gündeme bomba gibi düştü.

12.04.2022 17:10 - Son Güncelleme: 12.04.2022 17:16
Rihanna’dan karnı burnunda olay kareler! Kah küvette kah transparan kıyafetle poz veren Rihanna’nın hamile stili yine bomba!

Rihanna'dan karnı burnunda olay kareler! Kah küvette kah transparan kıyafetle poz veren Rihanna'nın hamile stili yine bomba!

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Rihanna’dan karnı burnunda olay kareler! Kah küvette kah transparan kıyafetle poz veren Rihanna’nın hamile stili yine bomba!

Dünyaca ünlü müzisyen Rihanna, Forbes dergisinin hazırladığı milyarderler listesine ilk kez girmeyi başararak gündem olmuştu.

Rihanna’dan karnı burnunda olay kareler! Kah küvette kah transparan kıyafetle poz veren Rihanna’nın hamile stili yine bomba!

Dünyaca ünlü rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır birlikteliğini sürdüren şarkıcı Rihanna, şimdilerde ilk kez anne olacak olmanın heyecanı yaşıyor. Son dönemde hamile stiliyle adından söz ettiren Rihanna Vogue için kamera karşısına geçti.

Rihanna’dan karnı burnunda olay kareler! Kah küvette kah transparan kıyafetle poz veren Rihanna’nın hamile stili yine bomba!

Hamile olduğunu öğrendiğinden beri ezber bozan hamile stiliyle gündeme gelen şarkıcı verdiği pozlarla dikkat çekti.

Rihanna’dan karnı burnunda olay kareler! Kah küvette kah transparan kıyafetle poz veren Rihanna’nın hamile stili yine bomba!

Rihanna pozlarını "Eğer yapacağım tek bir şey varsa, o da gülmek!" notuyla paylaştı.

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