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Rihanna istekleriyle herkesi şaşırtmayı başardı! Tüm dünya Rihanna'yı konuşuyor...

Rihanna istekleriyle herkesi şaşırtmayı başardı. Yıldızların sahneye çıkmadan önce kendilerini kuliste rahat hissetmeleri için bazı istekleri olabiliyor. Rihanna, birçok dünya yıldızının aksine farklı kulis istekleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Bazı isimler kulis istekleriyle organizatörleri çileden çıkartırken, Rihanna isteklerinin farklılığıyla dikkat çekti. Birçok dünya yıldızının kulis istekeri dikkat çekerken, listede öyle bir isim var ki, kaprisinden geçilmiyor. Halısından perdesine, hatta aydınlatmasına kadar farklı bir ortam isteyen ünlülerin istekleri şaşırtıyor. İşte Rihanna ve dünya yıldızlarının kulis istekleri.

16.10.2019 14:41 - Son Güncelleme: 16.10.2019 14:41
Rihanna istekleriyle herkesi şaşırtmayı başardı! Tüm dünya Rihanna'yı konuşuyor...

Rihanna birçok dünya yıldızının aksine farklı kulis istekleriyle herkesi şoke etti. Birçok dünya yıldızının kulis istekeri dikkat çekerken, listede öyle bir isim var ki, kaprisinden geçilmiyor.

Rihanna istekleriyle herkesi şaşırtmayı başardı! Tüm dünya Rihanna'yı konuşuyor...

Rihanna ve bir çok dünya yıldızı kulis istekleriyle şaşkına çevirdi. Rihanna en makul istekleri olan en kaprissiz dünya starı olsa da öyle bir şey istedi ki herkes ne yapacağını şaşırdı. İşte Rihanna ve dünya starlarının kulis istekleri.

Rihanna istekleriyle herkesi şaşırtmayı başardı! Tüm dünya Rihanna'yı konuşuyor...

RIHANNA'NIN KULİS İSTEKLERİ

- 5'li priz
- 'Rahat bir atmosfer' için yeterli aydınlatma

Rihanna istekleriyle herkesi şaşırtmayı başardı! Tüm dünya Rihanna'yı konuşuyor...

- Dolapları kapamak için beyaz örtüler
- Nemlendirici krem

Rihanna istekleriyle herkesi şaşırtmayı başardı! Tüm dünya Rihanna'yı konuşuyor...

- Hayvan baskılı halı (Rihanna halının üzerinde çıplak ayakla yürüyeceği için, üzeri temiz olmalı)
- Siyah ve mavi şifon perde

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