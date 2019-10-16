Rihanna istekleriyle herkesi şaşırtmayı başardı! Tüm dünya Rihanna'yı konuşuyor...
Rihanna istekleriyle herkesi şaşırtmayı başardı. Yıldızların sahneye çıkmadan önce kendilerini kuliste rahat hissetmeleri için bazı istekleri olabiliyor. Rihanna, birçok dünya yıldızının aksine farklı kulis istekleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Bazı isimler kulis istekleriyle organizatörleri çileden çıkartırken, Rihanna isteklerinin farklılığıyla dikkat çekti. Birçok dünya yıldızının kulis istekeri dikkat çekerken, listede öyle bir isim var ki, kaprisinden geçilmiyor. Halısından perdesine, hatta aydınlatmasına kadar farklı bir ortam isteyen ünlülerin istekleri şaşırtıyor. İşte Rihanna ve dünya yıldızlarının kulis istekleri.
16.10.2019 14:41
- Son Güncelleme: 16.10.2019 14:41
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