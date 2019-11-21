Rihanna Instagram'dan bikinili pozlarını paylaşınca... İşte çok konuşulan görüntüler
Rihanna Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaştı, sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu. 31 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Rihanna, kulis istekleri ile magazin gündeminden düşmezken bu kez de sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Son dönemde aldığı kilolarla dikkat çeken Rihanna, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlüler arasında. Zaman zaman iddialı pozlar paylaşan şarkıcı, bu kez çıtayı daha da yükseltti. 31 yaşındaki Rihanna, evinin havuzunda çekilen bikinili görüntülerin takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Rihanna'nın çok konuşulan bikinili pozları ve kulis istekleri...
Rihanna Instagram'dan yaptığı bikinili paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Katıldığı son davette, "Bu sene benim için oldukça yoğun geçti ve şuan hayatımı dengelemek üzerinde çalışıyorum" diyen şarkıcı, "Kısa süre içinde geri döneceğim" ifadelerini kullanmıştı. Son dönemde aldığı kilolarla dikkat çeken Rihanna, evinin havuzunda çekilen bikinili görüntüleri ile çok konuşuldu.
İşte Rihanna'nın çok konuşulan bikinili fotoğrafları ve kulis istekleri...