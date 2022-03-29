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Haberler Magazin Rihanna hamile kaldığından beri giyinmiyor! Oscar'a tepeden tırnağa transparan gelen Rihanna yine olay! Açtıkça açıyor

Rihanna hamile kaldığından beri giyinmiyor! Oscar'a tepeden tırnağa transparan gelen Rihanna yine olay! Açtıkça açıyor

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna uzun süredir albüm yapmıyor ancak magazin gündeminin ilk sıralarından da düşmüyor. Bir süre önce birlikte olduğu sevgilisi ASAP Rocky ile bebek beklediklerini objektiflere verdiği pozlarla duyurmuştu. O gün bugündür cesur hamilelik stiliyle magazin gündeminden düşmeyen Rihanna bu kez de Oscar partisine damgasını vurdu.

29.03.2022 16:31 - Son Güncelleme: 29.03.2022 16:32
Rihanna hamile kaldığından beri giyinmiyor! Oscar’a tepeden tırnağa transparan gelen Rihanna yine olay! Açtıkça açıyor

Rihanna, geçtiğimiz şubat ayında sürpriz bir haber vererek bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ASAP Rocky ile bebek beklediklerini objektiflere verdiği pozlarla duyurmuştu.

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Rihanna hamile kaldığından beri giyinmiyor! Oscar’a tepeden tırnağa transparan gelen Rihanna yine olay! Açtıkça açıyor

Rihanna'nın hamilelik stiliyle o günden beri konuşuluyor. Uzun zamandır, cesur hamilelik stiliyle adından söz ettiren Rihanna, son kombiniyle yine dikkatleri üzerine çekti.

Rihanna hamile kaldığından beri giyinmiyor! Oscar’a tepeden tırnağa transparan gelen Rihanna yine olay! Açtıkça açıyor

OSCAR PARTİSİNE DAMGA VURDU

Hamilelik sürecindeki giyim tarzı ile adından söz ettiren Rihanna, iddialı seçimlerine bir yenisini daha ekledi.

Rihanna hamile kaldığından beri giyinmiyor! Oscar’a tepeden tırnağa transparan gelen Rihanna yine olay! Açtıkça açıyor

İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan ünlü yıldız, bu yıl 94'üncüsü düzenlenen Oscar (Akademi) Ödülleri'nin ardından rapçi Jay-Z'nin Chateau Marmont'taki partisinde boy gösterdi.

Rihanna hamile kaldığından beri giyinmiyor! Oscar’a tepeden tırnağa transparan gelen Rihanna yine olay! Açtıkça açıyor

Çıkışta objektiflere yansıyan ünlü yıldız, soğuk havaya rağmen giydiği kıyafetiyle yine dikkatleri üzerine çekti.

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