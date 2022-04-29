Rihanna da olsa aldatılıyor bu ikinci! Çocuğu için gün sayan hamile Riri yine aldatıldı! Ha doğurdu ha doğuracak ama sevgilisi...
Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna uzun süredir albüm yapmıyor ancak magazin gündeminin ilk sıralarından da düşmüyor. Bir süre önce birlikte olduğu sevgilisi ASAP Rocky ile bebek beklediklerini objektiflere verdiği pozlarla duyurmuştu. Ardından aldatıldığı iddia edilen Rihanna tüm bu süre zarfında cesur hamilelik stiliyle magazin gündeminden düşmedi. Rihanna şimdi de ikinci kez aldatıldığı haberleriyle gündemde. İşte detaylar...
29.04.2022 16:18 - Son Güncelleme: 29.04.2022 16:18
ASAP Rocky ile ilişki yaşayan Rihanna, son aylarda ortaya atılan iddialarla birlikte de çokça gündeme geldi.
Hamilelik stiliyle adından sıkça söz ettiren Rihanna anne olmak için gün sayarken şoke olan bir olay yaşadı. Rap şarkıcısı Asap Rocky ile ilk çocuklarını bekleyen şarkıcı iddialara göre aldatıldı.
ASAP Rocky ile olan birlikteliğinden 6 aylık hamile olan 34 yaşındaki şarkıcı ve müzisyen Rihanna'nın, ünlü rapçi tarafından aldatıldığı haberleri gündeme oturmuştu. Aldatıldığı kişinin de Rihanna'nın yakın arkadaşı Amina Muaddi isimli tasarımcı ve modacı olduğu iddia edilmişti.