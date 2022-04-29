Rihanna da olsa aldatılıyor bu ikinci! Çocuğu için gün sayan hamile Riri yine aldatıldı! Ha doğurdu ha doğuracak ama sevgilisi...

ASAP Rocky ile olan birlikteliğinden 6 aylık hamile olan 34 yaşındaki şarkıcı ve müzisyen Rihanna'nın, ünlü rapçi tarafından aldatıldığı haberleri gündeme oturmuştu. Aldatıldığı kişinin de Rihanna'nın yakın arkadaşı Amina Muaddi isimli tasarımcı ve modacı olduğu iddia edilmişti.