Reza Zarrab Instagram'ı sonrası Seren Serengil köpürdü: "Birilerinin erkeklerle görüntüleri var bankaların elinde" Hadise ve Ebru Gündeş
Ünlü şarkıcı Hadise'nin adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk dedikodularına karışmıştı. Ebru Gündeş ile evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, haberleri yalanlamış ve ünlü şarkıcının Mehmet Dinçerler'le evlenmesi üzerine konu kapanmıştı. Ancak 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliklerini sonlandıran Hadise, Reza Zarrab ile tekrar gündeme geldi. Daha önce Hadise ile Reza Zarrab'ın yazışmalarını okuduğunu ve ikilinin kayalıklarda el ele fotoğrafı olduğunu söyleyen ve şu sıralar Hadise'ye felan halde kafayı takmış olan Seren Serengil, canlı yayında köpürdü. Nedeni ise Reza Zarrab'a ait olduğu iddia edilen Instagram hesabı ve onun paylaşımları.
21.12.2022 13:42 - Son Güncelleme: 21.12.2022 13:42
Daha önce Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise'nin yasak aşk yaşadığını iddia eden Seren Serengil, bu kez canlı yayında çılgına döndü. Nedeni ise Reza Zarrab'a ait olduğu iddia edilen bir Instagram hesabının paylaşımları.
O hesaptan pek çok paylaşım yapıldı. Hepsi de Söylemezsem Olmaz ekibi, özellikle de Seren Serengil ile ilgiliydi.