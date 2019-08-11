Reynmen’in Çeşme konseri bilet fiyatları dudak uçuklattı!
Reynmen Çeşme'de konser vermeye hazırlanıyor. 'Derdim Olsun' şarkısıyla müzik piyasasına giren sosyal medya fenomeni Reynmen, çıkardığı ikinci şarkısı 'Ela' ile dinlenme rekorları kırmıştı. Sosyal medyada büyük tartışmalara yol açan Reynmen'in konserine gitmek için epey bir ücret ödemek gerekiyor. İşte Çeşme'de konser verecek olan Reynmen'in dudak uçuklatan konser bileti fiyatları...
11.08.2019 17:13
- Son Güncelleme: 11.08.2019 17:29
Derdim Olsun şarkısıyla çıkış yakalayan, ardından Ela şarkısıyla dinlenme rekoru kıran sosyal medya fenomeni Reynmen, Ayayorgi koyunda bulunan bir kulüpte sevenleriyle buluşacak.
LOCA FİYATI DUDAK UÇUKLATTI
Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Reynmen'in biletlerinin satışa çıktığı gün işletmenin satış sistemi kilitlenirken; 35-40 bin TL'den satışa çıkan localar büyük ilgi gördü.
2 saat boyunca sahnede kalarak sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanan Reynmen, konser için özel bir repertuvar hazırladı.
ALBÜM ÇIKARACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
Rap müziğinde hızla yükselişe geçen ancak eleştirilerin de hedefi olan Reynmen, geçtiğimiz günlerde albüm çıkaracağını ve konser vereceğini açıklamıştı.
SÖZÜNÜ TUTTU !
Reynmen, yeni şarkısından elde edeceği geliri bağışlayacağını açıklamıştı.