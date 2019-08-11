Reynmen’in Çeşme konseri bilet fiyatları dudak uçuklattı!

Reynmen Çeşme'de konser vermeye hazırlanıyor. 'Derdim Olsun' şarkısıyla müzik piyasasına giren sosyal medya fenomeni Reynmen, çıkardığı ikinci şarkısı 'Ela' ile dinlenme rekorları kırmıştı. Sosyal medyada büyük tartışmalara yol açan Reynmen'in konserine gitmek için epey bir ücret ödemek gerekiyor. İşte Çeşme'de konser verecek olan Reynmen'in dudak uçuklatan konser bileti fiyatları...

11.08.2019 17:13 - Son Güncelleme: 11.08.2019 17:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





