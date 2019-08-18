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Reynmen'in 1 saatlik kazancı herkesi şok etti! İşte ünlülerin Çeşme konserlerinden kazançları...

Reynmen'in Çeşme konserinden 1 saatlik kazancı herkesi şok etti. 'Derdim Olsun' şarkısı 237 milyon, 'Ela' parçası da 123 milyon kez dinlenen YouTuber Reynmen (Yusuf Aktaş) kendisini eleştiren ünlülere ''Sosyal medyanın bu kadar popüler olduğu dönemde kendilerine çok fazla anlam yüklüyorlar. Bu gerçeği acilen kabul etmek zorundalar. Yoksa, yok olacaklar. Kıskananlar kudurabilir'' diye seslenmişti. İşte son günlerin çok konuşulan ismi Reynmen'in kazancı ve diğer ünlülerin Çeşme Beach'lerinden aldıkları ücretler...

18.08.2019 11:51 - Son Güncelleme: 18.08.2019 12:04
Reynmen'in 1 saatlik kazancı herkesi şok etti! İşte ünlülerin Çeşme konserlerinden kazançları...

Son günlerin çok konuşulan ismi Reynmen, ilk konserini Çeşme-Aya Yorgi Koyu'ndaki Tren Beach'te verdi. Reynmen'in 1 saatlik kazancı ortaya çıktı.

Reynmen'in 1 saatlik kazancı herkesi şok etti! İşte ünlülerin Çeşme konserlerinden kazançları...

'Derdim Olsun' şarkısı 237 milyon, 'Ela' parçası da 123 milyon kez dinlenen YouTuber Reynmen (Yusuf Aktaş) kendisini eleştiren ünlülere ''Sosyal medyanın bu kadar popüler olduğu dönemde kendilerine çok fazla anlam yüklüyorlar. Bu gerçeği acilen kabul etmek zorundalar. Yoksa, yok olacaklar. Kıskananlar kudurabilir'' diye seslenmişti.

Reynmen'in 1 saatlik kazancı herkesi şok etti! İşte ünlülerin Çeşme konserlerinden kazançları...

Ardından ''Beni sevmeyen ve çekemeyen, saygı duymamı beklediğiniz yılların sanatçısı ağabeyim ve ablalarımdan özür dilerim. Yakında albüm çıkarıyorum, konser de vereceğim'' şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Reynmen'in 1 saatlik kazancı herkesi şok etti! İşte ünlülerin Çeşme konserlerinden kazançları...

Bugüne kadar 2 solo şarkısı 3 düeti olan Reymen, 16 Ağustos Cuma akşamı Çeşme-Aya Yorgi Koyu'ndaki Tren Beach'te sahneye çıktı.

Reynmen'in 1 saatlik kazancı herkesi şok etti! İşte ünlülerin Çeşme konserlerinden kazançları...

Bir saat konser verdi, 20 şarkı söyledi, 180 bin TL kazandı. Şarkı başına 9 bin TL'yi kaptı.

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