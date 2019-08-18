Reynmen'in 1 saatlik kazancı herkesi şok etti! İşte ünlülerin Çeşme konserlerinden kazançları...
Reynmen'in Çeşme konserinden 1 saatlik kazancı herkesi şok etti. 'Derdim Olsun' şarkısı 237 milyon, 'Ela' parçası da 123 milyon kez dinlenen YouTuber Reynmen (Yusuf Aktaş) kendisini eleştiren ünlülere ''Sosyal medyanın bu kadar popüler olduğu dönemde kendilerine çok fazla anlam yüklüyorlar. Bu gerçeği acilen kabul etmek zorundalar. Yoksa, yok olacaklar. Kıskananlar kudurabilir'' diye seslenmişti. İşte son günlerin çok konuşulan ismi Reynmen'in kazancı ve diğer ünlülerin Çeşme Beach'lerinden aldıkları ücretler...
18.08.2019 11:51
- Son Güncelleme: 18.08.2019 12:04
'Derdim Olsun' şarkısı 237 milyon, 'Ela' parçası da 123 milyon kez dinlenen YouTuber Reynmen (Yusuf Aktaş) kendisini eleştiren ünlülere ''Sosyal medyanın bu kadar popüler olduğu dönemde kendilerine çok fazla anlam yüklüyorlar. Bu gerçeği acilen kabul etmek zorundalar. Yoksa, yok olacaklar. Kıskananlar kudurabilir'' diye seslenmişti.
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