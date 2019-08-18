Reynmen'in 1 saatlik kazancı herkesi şok etti! İşte ünlülerin Çeşme konserlerinden kazançları...

'Derdim Olsun' şarkısı 237 milyon, 'Ela' parçası da 123 milyon kez dinlenen YouTuber Reynmen (Yusuf Aktaş) kendisini eleştiren ünlülere ''Sosyal medyanın bu kadar popüler olduğu dönemde kendilerine çok fazla anlam yüklüyorlar. Bu gerçeği acilen kabul etmek zorundalar. Yoksa, yok olacaklar. Kıskananlar kudurabilir'' diye seslenmişti.