Reynmen'i kapan Yıldız Tilbe'den Hadise'ye sert sözler: Sahne babasının malı değil! Ortalık iyice kızışıyor...

Yıldız Tilbe, Harbiye'de konser veren ve kıyafetleriyle olay olan Hadise'nin, "Mekanın sahibi geldi" sözüne sert çıktı. Önceki gün Kıbrıs'ta konser veren Bülent Ersoy da Hadise'nin bu sözüne takıldığını belirtmişti. Ancak Diva'nın sözleri Yıldız Tilbe'nin sözleri kadar sert değildi. Hadise, Reynmen'in Ela şarkısına çektiği video ile günlerce konuşulmuş hatta ünlü rapçi ile düet yapmak istiyor iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak Yıldız Tilbe bombayı patlattı ve son günlerin çok konuşulan ismi Reynmen ile düet yapacağını belirtti.

15.08.2019 10:58 - Son Güncelleme: 15.08.2019 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





