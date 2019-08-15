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Reynmen'i kapan Yıldız Tilbe'den Hadise'ye sert sözler: Sahne babasının malı değil! Ortalık iyice kızışıyor...

Yıldız Tilbe, Harbiye'de konser veren ve kıyafetleriyle olay olan Hadise'nin, "Mekanın sahibi geldi" sözüne sert çıktı. Önceki gün Kıbrıs'ta konser veren Bülent Ersoy da Hadise'nin bu sözüne takıldığını belirtmişti. Ancak Diva'nın sözleri Yıldız Tilbe'nin sözleri kadar sert değildi. Hadise, Reynmen'in Ela şarkısına çektiği video ile günlerce konuşulmuş hatta ünlü rapçi ile düet yapmak istiyor iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak Yıldız Tilbe bombayı patlattı ve son günlerin çok konuşulan ismi Reynmen ile düet yapacağını belirtti.

15.08.2019 10:58 - Son Güncelleme: 15.08.2019 10:58
Reynmen'i kapan Yıldız Tilbe'den Hadise'ye sert sözler: Sahne babasının malı değil! Ortalık iyice kızışıyor...

"SAHNE BABASININ MALI DEĞİL!"

Yıldız Tilbe'den Hadise Açıkgöz'e sert tavır! Yıldız Tilbe ''Hadise, Harbiye Açıkhava konseri sonrasında 'Mekanın sahibi geldi' dedi. Katılıyor musunuz?'' sorusuna şu cevabı verdi: Sahne kimsenin babasının malı değil. Hepimizin ortak malı. O an kim konser veriyorsa, sahne onundur. Hepimiz starız. Kimine göre Tarkan, kimine göre Sibel Can, kimine göre de ben starım.

Reynmen'i kapan Yıldız Tilbe'den Hadise'ye sert sözler: Sahne babasının malı değil! Ortalık iyice kızışıyor...

Fatih Ürek ise Hadise'nin iddialı çıkışı için ''Mekanın gerçek sahibi Sezen Aksu ve Ajda Pekkan'dır. Hadise espri yapmak istemiştir'' yorumunu yaptı.

Reynmen'i kapan Yıldız Tilbe'den Hadise'ye sert sözler: Sahne babasının malı değil! Ortalık iyice kızışıyor...

Bülent Esoy egçtiğimiz akşam Kıbrıs konseri öncesi muhabirlerle sohbet etti. Diva'nın Hadise'ye yaptığı yorum çok konuşuldu. 67 yaşındaki Bülent Ersoy bakın Hadise için neler söyledi...

Reynmen'i kapan Yıldız Tilbe'den Hadise'ye sert sözler: Sahne babasının malı değil! Ortalık iyice kızışıyor...

26 Ağustos'ta Selami Şahin'le birlikte Harbiye Açıkhava'da konser verecek olan Ersoy, o gece için özel hazırlık yaptıklarını söyledi. Sanatçı, Hadise'nin Harbiye Açıkhava konserinde "Mekânın sahibi geri geldi" dediği hatırlatılınca şöyle dedi:

Reynmen'i kapan Yıldız Tilbe'den Hadise'ye sert sözler: Sahne babasının malı değil! Ortalık iyice kızışıyor...

"KUM SAATİ GİBİYDİ"

"Hadise Hanım'ı gördüm, çok güzeldi. Jennifer Lopez de öyle giyinmişti, bizim kızın da öyle yapması çok hoşuma gitti. Güzel de taşıdı. Bayıldım. O kalçalar kum saati gibiydi.

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