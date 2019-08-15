Reynmen'i kapan Yıldız Tilbe'den Hadise'ye sert sözler: Sahne babasının malı değil! Ortalık iyice kızışıyor...
Yıldız Tilbe, Harbiye'de konser veren ve kıyafetleriyle olay olan Hadise'nin, "Mekanın sahibi geldi" sözüne sert çıktı. Önceki gün Kıbrıs'ta konser veren Bülent Ersoy da Hadise'nin bu sözüne takıldığını belirtmişti. Ancak Diva'nın sözleri Yıldız Tilbe'nin sözleri kadar sert değildi. Hadise, Reynmen'in Ela şarkısına çektiği video ile günlerce konuşulmuş hatta ünlü rapçi ile düet yapmak istiyor iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak Yıldız Tilbe bombayı patlattı ve son günlerin çok konuşulan ismi Reynmen ile düet yapacağını belirtti.
"SAHNE BABASININ MALI DEĞİL!"
Yıldız Tilbe'den Hadise Açıkgöz'e sert tavır! Yıldız Tilbe ''Hadise, Harbiye Açıkhava konseri sonrasında 'Mekanın sahibi geldi' dedi. Katılıyor musunuz?'' sorusuna şu cevabı verdi: Sahne kimsenin babasının malı değil. Hepimizin ortak malı. O an kim konser veriyorsa, sahne onundur. Hepimiz starız. Kimine göre Tarkan, kimine göre Sibel Can, kimine göre de ben starım.