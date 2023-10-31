Restoranının enkazın bir diplomat hayatını kaybeden Somer Sivrioğlu topu CHP'li İBB'ye attı! 22,5 yıl hapis! Masterchef Somer Şef...

MasterChef programı ile bilinen ünlü Türk mutfağı şefi Somer Sivrioğlu'nun Nispetiye Caddesi'ndeki restoranında istinat duvarı müşterilerin üzerine çöktü. Yaralanan 2 kişiden Ürdünlü eski diplomat Ahmet Salim Subbed hayatını kaybetti. Ülkesinde restoran açma niyetiyle dükkan kiraladığını söyleyen Sivrioğlu, "Açıkça konuşmak gerekirse istinat duvarının restorana ait olduğunu düşünmemiştik" diyerek üzerine atılı suçlamaları reddetti. İşte haberin detayları...

Şef Somer Sivrioğlu 'nun, 20 Mayıs 2022'de Beşiktaş'ta üç ay önce devraldığı lüks restoranın istinat duvarı çökmüştü. O esnada yoldan geçen Ürdün'lü eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad ve Baha Eddin Ali Hafez Shanableh duvarın altında kalmıştı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu vatandaşlardan eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad hayatını kaybetmişti.

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Olayla ilgili 2'nci duruşma, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istenen sanıklar Kadri Berk Cemail ve Somer Sivrioğlu ve taraf avukatları katıldı.