Resmen aynı kişiler! Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban’ın gözünden sakındığı oğluna bakın! "Bu benzerlik şaka mı..."

Türk televizyon dünyasının efsaneleşmiş yapımlarından biri olan "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı Abdülhey karakteriyle hafızalara kazınan Kenan Çoban, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Usta oyuncu "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisindeki performansıyla da beğeni toplamıştı.Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde oğlu ile çekildiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Baba-oğlun benzerliği takipçilerini şoke etti. Çoban'ın takipçileri fotoğraf altına "Benzerliğiniz şak mı" ve 'Abi aynı kişisiniz resmen' gibi yorumlarda bulundu.