Resmen aynı kişiler! Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban’ın gözünden sakındığı oğluna bakın! "Bu benzerlik şaka mı..."

Türk televizyon dünyasının efsaneleşmiş yapımlarından biri olan "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı Abdülhey karakteriyle hafızalara kazınan Kenan Çoban, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Usta oyuncu "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisindeki performansıyla da beğeni toplamıştı.Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde oğlu ile çekildiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Baba-oğlun benzerliği takipçilerini şoke etti. Çoban'ın takipçileri fotoğraf altına "Benzerliğiniz şak mı" ve 'Abi aynı kişisiniz resmen' gibi yorumlarda bulundu.
Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından olan Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Abdülhey karakteri ile izleyici karşısına çıkan Kenan Çoban, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ve Mehmed: Fetihler Sultanı isimli dizierde de yer alarak büyük beğeni topladı.
Ünlü oyuncu geçtiğimiz haftalarda oğlu ile çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Baba-oğlun benzerliği şoke ederken, Çoban'ın takipçileri "Çocuk direkt Abdülhey olarak doğmuş" ve "Benzerliğiniz şaka mı" gibi yorumlarda bulundu.