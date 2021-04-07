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Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri büyüdü! Mina Deniz ile Poyraz Deniz’in babalarına olan benzerliği dikkat çekti

2007 yılında birliktelik yaşamaya başlayan Reha Muhtar ile Deniz Uğur, 2009'da ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz'i kucaklarına almıştı. Son olarak Zalim İstanbul dizisinde Seher karakterini canlandıran Deniz Uğur'un vefat eden oyuncu eşi İsmail Hakkı Sunat ile yaptığı evlilikten de Engin Deniz adında Asperger sendromlu bir oğlu var. Çocuklarıyla sık sık paylaşım yapan Deniz Uğur'un aile pozları takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor. Deniz Uğur'un şimdilerde 11 yaşında olan ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz'in babaları Reha Muhtar'a olan benzerliği ise dikkat çekiyor.

07.04.2021 13:24 - Son Güncelleme: 07.04.2021 13:24
Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri büyüdü! Mina Deniz ile Poyraz Deniz’in babalarına olan benzerliği dikkat çekti

Reha Muhtar ile Deniz Uğur, 2007 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çiftin bu birliktelikten Mina Deniz ile Poyraz Deniz adını verdikleri ikiz bebekleri olmuştu.

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Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri büyüdü! Mina Deniz ile Poyraz Deniz’in babalarına olan benzerliği dikkat çekti

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Deniz Uğur da çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmişti.

Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri büyüdü! Mina Deniz ile Poyraz Deniz’in babalarına olan benzerliği dikkat çekti

Ailesiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Deniz Uğur'un Reha Muhtar'dan dünyaya gelen ikizlerden Poyraz'ın çektiği kareyi 'Fotoğrafçıma aşığım' notuyla paylaşarak büyük beğeni toplamıştı.

Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri büyüdü! Mina Deniz ile Poyraz Deniz’in babalarına olan benzerliği dikkat çekti

Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz tekrar gündem oldu. Mina Deniz ile Poyraz Deniz'in babaları Reha Muhtar'a olan benzerlikleri ise çok konuşuldu.

Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri büyüdü! Mina Deniz ile Poyraz Deniz’in babalarına olan benzerliği dikkat çekti

İşte Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un ikizlerinin son hali ve diğer ünlü isimlerin çocukları…