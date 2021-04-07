Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri büyüdü! Mina Deniz ile Poyraz Deniz’in babalarına olan benzerliği dikkat çekti

2007 yılında birliktelik yaşamaya başlayan Reha Muhtar ile Deniz Uğur, 2009'da ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz'i kucaklarına almıştı. Son olarak Zalim İstanbul dizisinde Seher karakterini canlandıran Deniz Uğur'un vefat eden oyuncu eşi İsmail Hakkı Sunat ile yaptığı evlilikten de Engin Deniz adında Asperger sendromlu bir oğlu var. Çocuklarıyla sık sık paylaşım yapan Deniz Uğur'un aile pozları takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor. Deniz Uğur'un şimdilerde 11 yaşında olan ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz'in babaları Reha Muhtar'a olan benzerliği ise dikkat çekiyor.

07.04.2021 13:24 - Son Güncelleme: 07.04.2021 13:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





