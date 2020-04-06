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Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Poyraz ve Mina'yı görenler şok oldu! 'Kocaman olmuşlar'

Deniz Uğur dayısı Cem Bayer'in koronavirüs nedeni ile hayatını kaybettiğini duyurduktan sonra ünlü oyuncunun ikizleri merak konusu oldu. Reha Muhtar ile Deniz Uğur, 13 yıl önce birliktelik yaşamaya başladı, 11 yıl önce ise ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz dünyaya geldi. Şu anda İsmail Hakkı Sunat ile evli olan oyuncu Deniz Uğur'un Reha Muhtar'dan dünyaya gelen ikizleri 11 yaşında... Mina ve Poyraz ikizleri görenler şok oldu. İşte Reha Muhtar ile Uğur Deniz'in ikizleri...

06.04.2020 14:40 - Son Güncelleme: 06.04.2020 14:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





