Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Poyraz ve Mina'yı görenler şok oldu! 'Kocaman olmuşlar'
Deniz Uğur dayısı Cem Bayer'in koronavirüs nedeni ile hayatını kaybettiğini duyurduktan sonra ünlü oyuncunun ikizleri merak konusu oldu. Reha Muhtar ile Deniz Uğur, 13 yıl önce birliktelik yaşamaya başladı, 11 yıl önce ise ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz dünyaya geldi. Şu anda İsmail Hakkı Sunat ile evli olan oyuncu Deniz Uğur'un Reha Muhtar'dan dünyaya gelen ikizleri 11 yaşında... Mina ve Poyraz ikizleri görenler şok oldu. İşte Reha Muhtar ile Uğur Deniz'in ikizleri...
Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri Poyraz Deniz işe Mina Deniz büyüdü. 2009 yılına hayata 'merhaba' diyen Poyraz ile Mina bebekler şimdi 11 yaşında. Güzel oyuncu Deniz Uğur, dayısını kaybettiğini sosyal medya hesabından açıkladıktan sonra hayranları Reha Muhtar ile evliliğinden olan ikizlerini merak etti. İşte ünlülerin çocukları...