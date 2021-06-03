Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Poyraz ve Mina büyüdü kocaman oldu! 'Babalarının kopyası olmuşlar...'

Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Poyraz ve Mina büyüdü kocaman oldu! Son olarak Zalim İstanbul dizisi ile ekranlarda boy gösterdi başarılı oyuncu Deniz Uğur... 2007 yılında Reha Mutar ile dünyaevine giren Uğur, 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizlerini kucağına aldı. Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz şimdi 11 yaşında ve babalarının kopyası... İşte Poyraz Muhtar'ın objektifinden Deniz Uğur...

03.06.2021 09:00 - Son Güncelleme: 03.06.2021 09:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





