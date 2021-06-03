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Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Poyraz ve Mina büyüdü kocaman oldu! 'Babalarının kopyası olmuşlar...'

Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Poyraz ve Mina büyüdü kocaman oldu! Son olarak Zalim İstanbul dizisi ile ekranlarda boy gösterdi başarılı oyuncu Deniz Uğur... 2007 yılında Reha Mutar ile dünyaevine giren Uğur, 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizlerini kucağına aldı. Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz şimdi 11 yaşında ve babalarının kopyası... İşte Poyraz Muhtar'ın objektifinden Deniz Uğur...

03.06.2021 09:00 - Son Güncelleme: 03.06.2021 09:04
Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Poyraz ve Mina büyüdü kocaman oldu! 'Babalarının kopyası olmuşlar...'

Son olarak Zalim İstanbul dizisinde Şeher karakteri ile karşımıza çıkan Deniz Uğur ile ve Reha Muhtar'ın 2009 yılında dünyaya gelen ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz büyüdü. 11 yaşına basan ikiz kardeşler, babalarına benzerlikleriyle dikkat çekiyor.

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Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Poyraz ve Mina büyüdü kocaman oldu! 'Babalarının kopyası olmuşlar...'

Televizyon programcısı Reha Muhtar ile Deniz Uğur 2007 yılında birlikte yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Şimdilerde çocuklarıyla zaman geçiren Deniz Uğur'un Instagram paylaşımlarını görenler, 'İkizler babalarının kopyası olmuşlar' diyor.

Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Poyraz ve Mina büyüdü kocaman oldu! 'Babalarının kopyası olmuşlar...'

İşte Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın ikizleri başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Poyraz ve Mina büyüdü kocaman oldu! 'Babalarının kopyası olmuşlar...'

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Murathan

Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Poyraz ve Mina büyüdü kocaman oldu! 'Babalarının kopyası olmuşlar...'