Reha Muhtar ile Deniz Uğur’un çocuklarının kan donduran ifadesi ortaya çıktı: "Babam 4 yıldır beni dövüyor, demirle..."
Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un çocuklarının kan donduran ifadesi ortaya çıktı. Güzel oyuncu, 2007 yılında Reha Muhtar ile dünyaevine girmiş ve 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizlerini kucağına almıştı. Kızının Muhtar'dan şiddet gördüğünü ve darp raporu aldığını açıklayan Deniz Uğur'un aksine Reha Muhtar iddiaların asılsız olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Reha Muhtar'a Deniz Uğur'dan yanıt geldi. Kızının darp edildiğini ve psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın açıklamasına, kızının mesajıyla karşılık verdi. Yaşananların ardından Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un 13 yaşındaki kızının ifadesi ortaya çıktı.
"BABAM 4 YILDIR BENİ DÖVÜYOR, DEMİRLE..."
Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un çocuklarının kan donduran ifadesi ortaya çıktı.
Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ilişkisinden, 2009 tarihinde, Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Şimdilerde Mina Deniz ve Poyraz Deniz 13 yaşında.
Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi, sunucu Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddia etmişti. Uğur, kızının Muhtar'dan şiddet gördüğünü ve darp raporu aldığını açıklamıştı.
Oyuncu, 13 yaşındaki kızının şiddet gördüğü ve psikolojisinin bozulduğu sözlerine açıklık getirdi. Programda konuşan Deniz Uğur; "Elim ayağım titriyor şu anda. Hiç böyle bir konuyla gündeme gelmek istemezdim, ne kendimin ne çocuklarımın. Hiç bize yakışır şeyler değil ama ben bir anne olarak çocuklarımı korumak zorundayım." ifadesini kullandı.
Oyuncu Uğur; "Sosyal medya paylaşımlarını takip ettiyseniz orada benim ilk oğlumun rahmetli babasıyla alakalı çok garip iddialarda bulunuyor. Benim bir çete üyesi lideri olduğumu, bir ajan olduğumu, bir şekilde kendisiyle uğraşıldığına dair. Burada bir de psikolojik bir durumla karşı karşıyayız." diye konuştu.