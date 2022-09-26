Reha Muhtar ile Deniz Uğur’un arasındaki velayet davasında flaş karar! 13 yaşındaki kızının mesajları kan dondurmuştu...
Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un arasındaki velayet davasında flaş karar! Ünlü oyuncu Deniz Uğur, eski eşi ve ikizlerinin babası Reha Muhtar'a kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. İkilinin pedagog eşliğinde ifadesi alınan kızları ise anlattıklarıyla kan dondurmuştu. Reha Muhtar ile Deniz Uğur cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Reha Muhtar'ın çocuklara şiddet uyguladığı gerekçesiyle anne Deniz Uğur tarafından açılan geçici velayet davasında mahkeme ara kararını açıkladı. İşte detaylar...
Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'a çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle dava açtı. Eski eşinin 13 yaşındaki kızını darp ettiğini ve ellerini ısırdığını ileri süren Uğur, çocukları ve kendisi için uzaklaştırma kararı aldırdı.
Çocukların pedagog eşliğinde verdikleri ifade de ortaya çıktı. İfadede küçük M. D. şunları söyledi: "12 Eylül günü annem beni almaya geldiğinde, ona 1 hafta önce babamın beni dövdüğünü söyledim. Daha önce de beni dövdüğü için babamdan şikayetçi olmuştum ama ona üzüldüğüm için bu şikayeti geri almıştım. Babam beni 4 yıldır dövüyor. Ondan nefret ettiğimi düşünüyor, ruh haline göre de bana şiddet uyguluyor.
Çoğunlukla kıyafetlerimin olduğu, görülmeyecek kısımlara tokat ve yumruklar atıyor. Beni ısırıyor. Daha önce de bardak fırlatmıştı, bir kez de bacağıma demir ile vurmuştu ve bacağım morarmıştı. Geçen hafta da saçımdan tutarak, beni yere yatırdı, kafama vurdu. Darp sonrası elimde ısırık izleri, morluklar ve vücudumun çeşitli bölgelerinde ağrılar vardı. S......p gideceksin buradan, yılan, annen de o....u" şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulunuyor. Kardeşime karşı büyük bir şiddette bulunduğunu görmedim. Sebepsiz yere darp eden bana tehdit ve hakaretlerde bulunan babamdan davacı ve şikayetçiyim"
Muhtar hakkında uzaklaştırma kararı da aldırtan Uğur da "M. babasının önceki cuma günü onu çok kötü dövdüğünü söyledi. Zaten babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti. Çocuk bana vücudundaki darp izlerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm" şeklinde konuştu.