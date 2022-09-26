Reha Muhtar ile Deniz Uğur’un arasındaki velayet davasında flaş karar! 13 yaşındaki kızının mesajları kan dondurmuştu...

Çoğunlukla kıyafetlerimin olduğu, görülmeyecek kısımlara tokat ve yumruklar atıyor. Beni ısırıyor. Daha önce de bardak fırlatmıştı, bir kez de bacağıma demir ile vurmuştu ve bacağım morarmıştı. Geçen hafta da saçımdan tutarak, beni yere yatırdı, kafama vurdu. Darp sonrası elimde ısırık izleri, morluklar ve vücudumun çeşitli bölgelerinde ağrılar vardı. S......p gideceksin buradan, yılan, annen de o....u" şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulunuyor. Kardeşime karşı büyük bir şiddette bulunduğunu görmedim. Sebepsiz yere darp eden bana tehdit ve hakaretlerde bulunan babamdan davacı ve şikayetçiyim"