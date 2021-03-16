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Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin'den yürek sızlatan veda paylaşımı: 'Ben sonunda büyüdüm baba...'

Kalp krizi geçirdikten sonra hastanede tedavi altına alınan usta tiyatrocu Rasim Öztekin, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, babasına sosyal medya hesabından veda etti. Babasıyla fotoğraflarını paylaşan Pelin Öztekin, yazdığı notla herkesi duygulandırdı.

16.03.2021 11:01 - Son Güncelleme: 16.03.2021 11:23
Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin'den yürek sızlatan veda paylaşımı: 'Ben sonunda büyüdüm baba...'

'BEN SONUNDA BÜYÜDÜM BABA...'

Geçtiğimiz hafta pazar günü geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in sevenlerini yasa boğdu. Acı haberin ardından Öztekin için Ses Tiyatrosu'nda anma töreni gerçekleştirildi. Tören sonrasında usta oyuncu, kılınan cenaze namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin'den yürek sızlatan veda paylaşımı: 'Ben sonunda büyüdüm baba...'

Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin ise babasının vefatından bir hafta sonra duygusal bir paylaşım yaptı. Babasıyla çekildiği fotoğraflarını yayınlayan Öztekin paylaşımına şu notu yazdı:

Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin'den yürek sızlatan veda paylaşımı: 'Ben sonunda büyüdüm baba...'

"Her şey ne kadar hızlı, aynı gidişin gibi Babiş. Sanki dün kulağına "kal benimle, ben daha o kadar büyümedim" diye fısıldayan ben değildim. Sen yine erken davrandın kaptan!"

Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin'den yürek sızlatan veda paylaşımı: 'Ben sonunda büyüdüm baba...'

"Yaka iğnesi gibi boynunda uyuttuğun, omuzunda taşıdığın, tekneden denize attığın, elinden tutup maça götürdüğün, babasını hayranlıkla sahnede izleyen, babasını ustası yapıp o yolda ilerleyen o minik kız çocuğu bir gecede büyüdü. Ben sonunda büyüdüm Baba."

Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin'den yürek sızlatan veda paylaşımı: 'Ben sonunda büyüdüm baba...'

"Bugün bir hafta oldu, özlediklerinin, ustalarının, dostlarının yanına göçeli. Daha ne çok anı biriktirip, yaşananlara gülüp geçecektik, sen yine bana akıllar verecektin ben "offf baba yaaa" diye şımarıklık yapacaktım."