Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin'den yürek sızlatan veda paylaşımı: 'Ben sonunda büyüdüm baba...'
Kalp krizi geçirdikten sonra hastanede tedavi altına alınan usta tiyatrocu Rasim Öztekin, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, babasına sosyal medya hesabından veda etti. Babasıyla fotoğraflarını paylaşan Pelin Öztekin, yazdığı notla herkesi duygulandırdı.
16.03.2021 11:01
- Son Güncelleme: 16.03.2021 11:23
'BEN SONUNDA BÜYÜDÜM BABA...'
Geçtiğimiz hafta pazar günü geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in sevenlerini yasa boğdu. Acı haberin ardından Öztekin için Ses Tiyatrosu'nda anma töreni gerçekleştirildi. Tören sonrasında usta oyuncu, kılınan cenaze namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.