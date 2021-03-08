Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin duyurdu! Rasim Öztekin'in son sağlık durumu nasıl?
Rasim Öztekin'in sağlık durumu hakkında kızı Pelin Öztekin'den yeni açıklama geldi. Geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Rasim Öztekin, hastanede tedavi altına alındı. Usta oyuncunun kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımla hem babasının sağlık durumunu açıkladı hem de desteğini esirgemeyen sevenlerine teşekkürlerini iletti. İşte Rasim Öztekin'in son durumu...
08.03.2021 13:41
- Son Güncelleme: 08.03.2021 13:56
Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin duyurdu! Rasim Öztekin'in son sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor.
Çnceki gün öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Rasim Öztekin'in kalbi durdu. Yapılan müdahaleler sonrasında hayata dönen Rasim Öztekin'in şu an yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.
Özel bir hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"MAZOT ALDIM, YOLA DEVAM"
Oyuncu Rasim Öztekin'in 2018 yılında kalp pili değiştirilmişti. Geçirdiği operasyon sonrasında hastane odasından paylaşımda bulunan Öztekin, şunları söylemişti:
Geçmiş olsun' mesajları için çok çok teşekkürler. Benim ki var olan pili değiştirmekti. Yani mazot aldım, yola devam. Allah çaresiz hastalık vermesin. Çaresiz hastalığı olanlara Allah'tan şifa diliyorum.