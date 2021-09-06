Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan yürek sızlatan haykırış: "O gün hasta bakıcının teslim ettiği..."

'HANİ 16'NCI YILIMIZI O ŞİRİN KOYDA KUTLAYACAKTIK?'

Rasim Öztekin ile nikah fotoğraflarını yayınlayan Kazancıbaşı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yarın evliliğimizin 16'ıncı yıldönümü. İlk kez bir evlilik yıl dönümüzde sensiz ve yalnızım. Hani, 16'ıncı yılımızı Ege'nin mavisi ile zeytin ağaçlarının buluştuğu o şirin koydaki otelde kutlayacaktık? Hani orta yaştan yaşlılığa doğru uzanan yolda dün olduğu gibi bugün de, yarın da "hastalıkta sağlıkta" diyerek birbirimizin ellerini hiç bırakmayacaktık? Hani birlikte yaşlanacaktık? Hani deniz kenarında bütün gün mayonla dolaşacağın ve minik bahçesini hortumla sulayabileceğin bir evimiz olacaktı?"