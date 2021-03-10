Rasim Öztekin'e veda! Son yolculuğunda da örnek olacak: Ailesi 'özel hassasiyeti vardı' diyerek duyurdu...

Pandemi koşulları ve Rasim Öztekin'in bu konudaki özel hassasiyeti nedeniyle cenaze töreninin sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirileceğinin aktarıldığı açıklama şöyle devam etti: "Tüm sevenlerinden evlerinden dualarıyla onu son yolculuğuna uğurlamalarını, ailesi olarak rica ediyoruz. Acımız büyük. Ülkemizin başı sağ olsun."