Rasim Öztekin'e veda! Son yolculuğunda da örnek olacak: Ailesi 'özel hassasiyeti vardı' diyerek duyurdu...
Türk tiyatrosunun usta ismi, ünlü oyuncu Rasim Öztekin geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oynadığı film ve dizilerde 7'den 70'e birçok kişinin gönlünde taht kuran Öztekin'in vefat haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Rasim Öztekin bugün 15.00'te Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin ve kızı Pelin Öztekin, usta tiyatrocunun pandemi konusunda gösterdiği özel hassasiyet nedeniyle sınırlı katılımlı bir tören düzenleneceğini duyurdu. Son yolculuğunda da örnek olan usta oyuncudan geriye hafızalardan silinmeyen fotoğrafları kaldı. İşte fotoğraflarla Rasim Öztekin...
10.03.2021 11:06
- Son Güncelleme: 10.03.2021 11:06
'BİNLERCE SEVENİYLE UĞURLAMAK İSTERDİK'
Öztekin Ailesi, usta tiyatrocunun koronavirüs salgını konusunda özel bir hassasiyeti olduğunu duyurarak, cenaze merasiminin sınırlı sayıda katılımla yapılacağını açıkladı.
Eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin ve kızı Pelin Öztekin tarafından yapılan açıklamada, "Onu son yolculuğuna binlerce seveninin alkışları ve çiçekleri eşliğinde uğurlamak isterdik" ifadesi yer aldı.
Pandemi koşulları ve Rasim Öztekin'in bu konudaki özel hassasiyeti nedeniyle cenaze töreninin sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirileceğinin aktarıldığı açıklama şöyle devam etti: "Tüm sevenlerinden evlerinden dualarıyla onu son yolculuğuna uğurlamalarını, ailesi olarak rica ediyoruz. Acımız büyük. Ülkemizin başı sağ olsun."