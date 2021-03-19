Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in kardeşini görenler şaşırıyor! Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u kardeşiyle ikiz gibi...

Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç, şimdilerde Ramo dizisiyle adından söz ettiriyor. 28 yaşındaki güzel oyuncu, bir dönem futbolcu Gökhan Töre ile evlenip, ayrıldı. Esra Bilgiç hakkında her şey merak ediliyor. En çok da özel hayatı tabii. Esra Bilgiç hakkında araştırma yapanlar kardeşi Ali ile karşılaşınca şaşıp kaldı. Kardeşlerin benzerlikleri inanılmaz. İşte başta Esra Bilgiç olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

19.03.2021 17:38 - Son Güncelleme: 19.03.2021 17:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





