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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in kardeşini görenler şaşırıyor! Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u kardeşiyle ikiz gibi...

Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç, şimdilerde Ramo dizisiyle adından söz ettiriyor. 28 yaşındaki güzel oyuncu, bir dönem futbolcu Gökhan Töre ile evlenip, ayrıldı. Esra Bilgiç hakkında her şey merak ediliyor. En çok da özel hayatı tabii. Esra Bilgiç hakkında araştırma yapanlar kardeşi Ali ile karşılaşınca şaşıp kaldı. Kardeşlerin benzerlikleri inanılmaz. İşte başta Esra Bilgiç olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

19.03.2021 17:38 - Son Güncelleme: 19.03.2021 17:38
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in kardeşini görenler şaşırıyor! Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u kardeşiyle ikiz gibi...

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile dünyaya açılan Esra Bilgiç güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakıyor.

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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in kardeşini görenler şaşırıyor! Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u kardeşiyle ikiz gibi...

14 ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi'nde arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent'in uluslararası ilişkiler bölümüne başladı. oyunculuk kariyerindeki ilk rolü trt1 ekranlarında yayınlanan diriliş: Ertuğrul dizisidir. burada Ertuğrul gazi'nin eşi halime hatun karakterine hayat vermiştir.

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in kardeşini görenler şaşırıyor! Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u kardeşiyle ikiz gibi...

Esra Bilgiç hakkında araştırma yapanlar, kardeşi Ali Bilgiç'i görünce şaştı kaldı. İşte başta Esra Bilgiç olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in kardeşini görenler şaşırıyor! Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u kardeşiyle ikiz gibi...

BURCU ESMERSOY VE KARDEŞİ

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in kardeşini görenler şaşırıyor! Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u kardeşiyle ikiz gibi...