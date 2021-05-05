RAMAZAN İMSAKİYE
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Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman bombayı patlattı! 'Jennifer Lopez gibi olmak istiyorum' diyen Su El Roman...

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman bombayı patlattı! 'Jennifer Lopez gibi olmak istiyorum' diyen Su El Roman, kariyer planlamasıyla ilgili yaptığı açıklamayla adından söz ettirdi. 1996'da dünyaevine giren ve 2002'de boşanan şarkıcı Rafet El Roman ile Tuğba Altıntop bu evlilikten Su ve Şevval adında iki kız çocuğuna sahip oldu. Babasının izinden giden Su El Roman, Instagram'dan takipçilerinin sorularını yanıtladığı sırada Jennifer Lopez gibi olmak istediğini söyledi.

05.05.2021 15:31 - Son Güncelleme: 05.05.2021 15:47
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman bombayı patlattı! 'Jennifer Lopez gibi olmak istiyorum' diyen Su El Roman...

Rafet El Roman'ın kızı bombayı patlattı. Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın şarkıcı kızı Su El Roman, Instagram'da takipçilerinin sorularını cevapladı.

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Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman bombayı patlattı! 'Jennifer Lopez gibi olmak istiyorum' diyen Su El Roman...

Şu an 3 Türkçe 3 de İngilizce şarkısının hazır olduğunu ve klip çekeceğini söyleyen genç şarkıcı, oyunculuk yapmak istediğini de söyledi.

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman bombayı patlattı! 'Jennifer Lopez gibi olmak istiyorum' diyen Su El Roman...

OYUNCULUK PLANI

Su El Roman, "İçime sinen bir teklif gelirse oyunculuk yapmak istiyorum. Henüz profesyonel bir şekilde kamera önünde denemiş olmasam da Jennifer Lopez gibi hem müzik hem de oyunculuk çok güzel olurdu." dedi.

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman bombayı patlattı! 'Jennifer Lopez gibi olmak istiyorum' diyen Su El Roman...

RAFET EL ROMAN VE TUĞBA ALTINTOP'UN KIZLARI

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman bombayı patlattı! 'Jennifer Lopez gibi olmak istiyorum' diyen Su El Roman...

Su ve Şevval...