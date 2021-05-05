Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman bombayı patlattı! 'Jennifer Lopez gibi olmak istiyorum' diyen Su El Roman...

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman bombayı patlattı! 'Jennifer Lopez gibi olmak istiyorum' diyen Su El Roman, kariyer planlamasıyla ilgili yaptığı açıklamayla adından söz ettirdi. 1996'da dünyaevine giren ve 2002'de boşanan şarkıcı Rafet El Roman ile Tuğba Altıntop bu evlilikten Su ve Şevval adında iki kız çocuğuna sahip oldu. Babasının izinden giden Su El Roman, Instagram'dan takipçilerinin sorularını yanıtladığı sırada Jennifer Lopez gibi olmak istediğini söyledi.

05.05.2021 15:31 - Son Güncelleme: 05.05.2021 15:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





