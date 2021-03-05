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Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'tan kötü haber! Temizleme çubuğunu kulağında unuttu zarını patlattı üstelik...

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'tan kötü haber! Temizleme çubuğunu kulağında unutan ve zarını patlatan Tuğba Altıntop'un kariyeri de tehlikeye girdi. Son dönemde estetikle bambaşka biri haline dönüşen ve kızlarıyla abla kardeş gibi göründüğü yönünde yorumlarla gündeme gelen Tuğba Altıntop, bugün ameliyata alınacak.

05.03.2021 15:30 - Son Güncelleme: 05.03.2021 16:33
Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'tan kötü haber! Temizleme çubuğunu kulağında unuttu zarını patlattı üstelik...

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'tan kötü haber! Ünlü oyuncu ve şarkıcı Tuğba Altıntop bu kez talihsiz bir kazayla gündeme geldi.

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Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'tan kötü haber! Temizleme çubuğunu kulağında unuttu zarını patlattı üstelik...

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan şarkıcı Tuğba Altıntop'un başına gelen talihsiz olay herkesi korkuttu. 2. Sayfa'nın haberine göre; temizleme çubuğunu unuttuğu için sağ kulak zarının patladığı tespit edilen Altıntop, bugün ameliyat olacak. Şarkıcılık yapan ünlü ismin yaşadığı olayın ardından kariyeri de tehlikeye düştü.

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'tan kötü haber! Temizleme çubuğunu kulağında unuttu zarını patlattı üstelik...

TUĞBA ALTINTOP KİMDİR?

Tuğba Altıntop, 15 Aralık 1976 tarihinde Adana'da doğdu. Liseden sonra grafikerlik üzerine eğitim aldı.

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'tan kötü haber! Temizleme çubuğunu kulağında unuttu zarını patlattı üstelik...

1996 yılında Miss Turkey güzeli seçildi. Aynı yıl Rafet El Roman'la evlendi.


Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'tan kötü haber! Temizleme çubuğunu kulağında unuttu zarını patlattı üstelik...

Bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu oldu. Rafet El Roman ile evlilikleri 2003 yılında sonlandı. Modellik ve mankenliğin yanı sıra bazı dizi ve filmde de yer alan Tuğba Altıntop, 2007 yılında "Sana Söylüyorum" albümü ile müzik kariyerine başladı.

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