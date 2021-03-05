Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'tan kötü haber! Temizleme çubuğunu kulağında unuttu zarını patlattı üstelik...
Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'tan kötü haber! Temizleme çubuğunu kulağında unutan ve zarını patlatan Tuğba Altıntop'un kariyeri de tehlikeye girdi. Son dönemde estetikle bambaşka biri haline dönüşen ve kızlarıyla abla kardeş gibi göründüğü yönünde yorumlarla gündeme gelen Tuğba Altıntop, bugün ameliyata alınacak.
05.03.2021 15:30
- Son Güncelleme: 05.03.2021 16:33
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan şarkıcı Tuğba Altıntop'un başına gelen talihsiz olay herkesi korkuttu. 2. Sayfa'nın haberine göre; temizleme çubuğunu unuttuğu için sağ kulak zarının patladığı tespit edilen Altıntop, bugün ameliyat olacak. Şarkıcılık yapan ünlü ismin yaşadığı olayın ardından kariyeri de tehlikeye düştü.