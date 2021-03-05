Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'tan kötü haber! Temizleme çubuğunu kulağında unuttu zarını patlattı üstelik...

Bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu oldu. Rafet El Roman ile evlilikleri 2003 yılında sonlandı. Modellik ve mankenliğin yanı sıra bazı dizi ve filmde de yer alan Tuğba Altıntop, 2007 yılında "Sana Söylüyorum" albümü ile müzik kariyerine başladı.